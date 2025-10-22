אמיר בן גל, מחנך ומילואימניק תושב ירושלים, משיק את אלבום הבכורה "כתוב בספר", המשלב פופ ורוק ומשקף את מורכבות החיים בישראל

אמיר בן גל, איש חינוך וסרן במילואים בחטיבת הצנחנים, מציג את אלבום הבכורה שלו, "כתוב בספר". האלבום, שכולל מילים ולחנים פרי עטו, משקף את המורכבות של החיים בישראל – בין האיומים החיצוניים והצורך לחיות עם יד על ההדק, לבין האתגרים הפנימיים של יצירת אחדות בקרב מגוון קהלים.

האזינו לסינגל "חלום" מתוך האלבום "כתוב בספר":

בן גל, תושב ירושלים, משלב בחייו בין עשייה חינוכית כמנהל ותיק לבין שירות צבאי משמעותי. מאז ה-7 באוקטובר 2023, הוא שירת למעלה מ-250 ימים בגזרות שונות. לצד זאת, המוזיקה מלווה אותו מזה שני עשורים, ובמהלכם כתב והלחין עשרות שירים. רק לאחרונה החליט לשתף את יצירתו עם הקהל הרחב.

עוד באותו נושא "נעמד על קבר בלי זעקות של שבר": הסינגל החדש של אמיר בן גל 11:29 | ענבר מלכא 1 0 😀 👏

האלבום "כתוב בספר" מציג שירים בסגנון המשלב פופ ורוק, עם לחנים קליטים ועיבודים הרמוניים המשלבים מוטיבים מגוונים. בין השירים ששוחררו לרדיו: "יום רודף יום" בהפקתו של אורי אבני, "דרך ארץ וימים" בביצוע אליעזר בוצר ז"ל, ו"אתה עוד כאן" בביצוע בועז שרעבי, המוקדש לזכרו של אחיינו, סרן רועי בית יעקב ז"ל, שנהרג בלחימה בעזה במלחמת "חרבות ברזל".

האלבום מהווה מפגש ייחודי בין חוויות החיים של בן גל כמילואימניק, מחנך ויוצר, ומציע לקהל חוויה מוזיקלית עמוקה ומרגשת שמחברת בין לבבות.