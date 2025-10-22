יהושע לימוני משחרר את הסינגל "הנה הוא בא" לקראת אלבומו החדש "אחד יותר גדול", שיר שנכתב לפני כמעט שני עשורים והפך לאהוב בהופעותיו. האיזנו

לקראת צאת אלבומו החדש "אחד יותר גדול", המוזיקאי והיוצר יהושע לימוני משחרר סינגל מרגש – "הנה הוא בא". השיר, שנכתב לפני כמעט שני עשורים ונכלל באלבומו השני "מנות קטנות" (2008), זוכה כעת לעדנה מחודשת כסינגל רשמי. עם השנים הפך השיר לאחד המוערכים בהופעותיו של לימוני, כזה שמעורר ציפייה ותגובה עזה בקרב הקהל.

מסע של שני עשורים

השיר "הנה הוא בא" נכתב כמעט במקרה, אך לדברי לימוני, הוא יוצא כעת בזמן המושלם. "לַכֹּל זְמָן וְעֵת לְכָל חֵפֶץ תַּחַת הַשָּׁמָיִם", הוא מצטט, ומסביר כי המילים "הנה הוא בא" מקבלות משמעות עמוקה ורלוונטית במיוחד כעת, כשהחברה הישראלית חווה רגעי חזרה הביתה, תרתי משמע. ההקלטה החדשה, שנעשתה לפני כשלוש שנים באולפן בלייב, משמרת את האנרגיה החיה של ההופעות, ומביאה את השיר בצורתו האותנטית והלא מלוטשת.

בין רוק לטראנס, בין תקווה לפחד

מבחינה מוזיקלית, "הנה הוא בא" משלב קצוות סגנוניים: מרוקנרול אנרגטי ועד טראנס מסיבות, עם מילים שמשלבות תקווה, שמחה וביקורת עצמית. השיר נע על קשת רגשית רחבה, ממחיש תחושות של תקווה מול פחד ושמחה שמהולה בעצב, ומצליח לגעת במאזינים דרך האמונה שמבצבצת מתוך חוסר הוודאות.

אלבום חדש מתוך מסע אישי

האלבום "אחד יותר גדול", שייצא בשבוע הקרוב, הוא תוצר של תהליך יצירה שנמשך שמונה שנים. לימוני, שחווה אתגר רפואי משמעותי, שזר את חוויותיו האישיות עם התבוננות על הטלטלות הגלובליות של השנים האחרונות – מגפת הקורונה, מלחמות וחוסר ודאות. התוצאה היא יצירה שמצליחה להאיר גם ברגעים חשוכים, תוך שמירה על עומק רגשי ואמנותי.

מגשר בין עולמות

יהושע לימוני, שהחל כמתופף בלהקת הרוק המיתולוגית "שפיות זמנית", התפתח לקול ייחודי במוזיקה הישראלית. כחוזר בתשובה שחי על קו התפר של החברה הישראלית, הוא מביא ביצירתו מסר של אחדות והכלה. המוזיקה שלו, כמו גם הסינגל החדש, משמשת גשר אנושי ורוחני, שמחבר בין ניגודים ומאחד לבבות.