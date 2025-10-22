תתארי לעצמך שיצאת עם בחור, ונפרדת ממנו. ואז את פוגשת אותו שוב – בתוכנית שידוכים מצולמת. נשארת או בורחת? נגלה בפרק הקרוב של ווארט. צפו בהצצה

העונה החדשה של "ווארט", תוכנית הדוקו-ריאליטי המצליחה של רשת 13, עולה במוצאי שבת ומבטיחה רגעים מרגשים במיוחד. בין הסיפורים שיתגלו בפרק הפתיחה, בולט סיפורו של ישראל, שהגיע לאודישנים וחשף בפני השדכנים סוד מהעבר: אהבה גדולה שלא מרפה ממנו – אישה שכבשה את ליבו, אך הקשר לא הבשיל. להפתעת כולם, (טוב, אולי לא להפתעת המלהקים), התברר שהאישה הזו נרשמה גם היא לתוכנית בחיפוש אחר שידוך.

השדכנים לא בזבזו זמן והחליטו להפגיש ביניהם מחדש, בתקווה להצית מחדש את הלהבה.

צפו בפרומו לפרק הראשון של "ווארט":

רומנטי או מוגזם? ווארט (באדיבות רשת 13)

האם מפגש מחודש זה יצליח להחיות אהבה של פעם בחיים, או שמא העבר יישאר זיכרון בלבד? האם הבחורה תומא ותתרגש מהסיטואציה, או שהיא פחות תתחבר שהבחור שהיא דחתה צץ לו שוב? הצטרפו לצפייה ב"ווארט" במוצאי שבת ברשת 13, וגלו אם הרומנטיקה תנצח.