במשך תקופה ארוכה רשת 13 ניצחה ברייטינג את שאר הערוצים בזכות תכנית 'האח הגדול', מאז שודר הפרק האחרון בשבוע שעבר, הערוץ חזר למימדיו הקודמים כשהוא במקום השלישי ברוב הגזרות, אחרי קשת 12 וערוץ 14. אמש שודר פרק מיוחד של האח הגדול, ורשת 13 ניצחה ברייטינג את כל מקבילותיה בערוצים המתחרים.
בגזרת החדשות: חדשות 12: 14.3%. חדשות 13: 5%. חדשות 11: 4.9%. חדשות 14: 4.7%. את הרשימה סוגרת חדשות i24News עם 0.5%.
בפריים טיים: האח הגדול פגישת מחזור, רשת: 16%. מאסטר שף, קשת 12: 14.7%. הפטריוטים, ערוץ 14: 7.7% שיר אחד, כאן: 3.5%.
בגזרת הלייט נייט: אברי ושרקי, קשת 12: 7.4%. מה קרה לצה"ל, רשת: 5%. כוורת – 'נתתי לה חיי', כאן: 2.9% שיחות מהכותל, ערוץ 14: 1.5%.
