ממצא ארכיאולוגי יוצא דופן: כתובת בכתב יתדות על חרס זעיר חושפת קשרים מדיניים בין ממלכת יהודה לאימפריה האשורית

לראשונה בירושלים, התגלה שבר חרס זעיר, בגודל כ-2.5 ס"מ, הנושא כתובת בכתב יתדות בשפה האכדית, המתוארכת ללפני כ-2,700 שנה, מתקופת בית ראשון (המאות ה-8 עד ה-7 לפנה"ס). הכתובת, שהתגלתה בחפירה ארכיאולוגית בסמוך לכותל המערבי, צפונית לעיר דוד, היא הראשונה מסוגה בעיר ומספקת עדות ישירה להתכתבות רשמית בין ממלכת יהודה לאימפריה האשורית.

גילוי מרגש בחפירה ארכיאולוגית

הממצא הנדיר התגלה במסגרת חפירה של רשות העתיקות, בשיתוף עיר דוד, בניהולה של ד"ר איילה זילברשטיין. החפירה מתקיימת בגן הארכיאולוגי ירושלים ע"ש דוידסון, בניהול החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי. השבר התגלה במהלך סינון רטוב ב"חוויה הארכיאולוגית" בגן לאומי עמק צורים, פרויקט משותף לרשות הטבע והגנים ועמותת עיר דוד.

מוריה כהן, עובדת ב"חוויה הארכיאולוגית", תיארה את הרגע המרגש: "סיננתי את העפר ופתאום הבחנתי בחרס עם עיטור מוזר. הסתכלתי מקרוב, וזה נראה לי כמו כתב יתדות… צרחתי מרוב התלהבות. המחשבה שאני האדם הראשון שנוגע בחרס הזה אחרי 2700 שנה – זו מחשבה מרגשת מאד. זה ממצא של פעם בחיים."

משמעות הממצא

הכתובת, שנפענחה בשיתוף ד"ר פיליפ ווקוסבוביץ, ד"ר ענת כהן-וינברגר וד"ר פיטר זילברג, נכתבה על בולה מלכותית – טביעת חותם ששימשה לחתימת מסמך או משלוח רשמי של האימפריה האשורית. התוכן מתייחס לעיכוב בתשלום מס או חובה, ומציין תאריך יעד – א' בחודש אב – ואת תוארו של "האוחז במושכות", קצין בכיר האחראי להעברת מסרים רשמיים.

לדברי ד"ר זילברשטיין: "הכתובת מספקת עדות ישירה להתכתבות רשמית בין האימפריה האשורית לבין ממלכת יהודה. היא מחזקת את הבנתנו על השפעת האשורים בירושלים ועל מעמד השכונה החדשה שהתפתחה ממערב למקדש."

מקור החרס: קשר לאשור

בדיקת הרכב החרס, שבוצעה על ידי ד"ר ענת כהן-וינברגר, הראתה כי הוא שונה מחומרי גלם מקומיים ותואם את הגיאולוגיה של אגן החידקל, מרכז האימפריה האשורית. ניתוח כימי נוסף מתבצע כעת בשיתוף ד"ר יהודית הרלבן מהמכון הגיאולוגי, כדי לקבוע את מקורו המדויק.

חשיבות היסטורית

הממצא, שהתגלה בעפר מתעלת ניקוז מימי בית שני, ככל הנראה ממבנה קדום יותר מתקופת בית ראשון, נמצא באחת הנקודות הקרובות ביותר למתחם המקדש שנחפרו עד כה. הוא פותח צוהר לקשרים המדיניים והמנהליים בין יהודה לאשור, ומדגיש את המתיחות האפשרית בתקשורת הרשמית ביניהן.

החוקרים מסכמים: "זהו שבר קטן בעל משמעות רבה, עדות ראשונה מסוגה לתקשורת הרשמית בין ירושלים למעצמה החזקה של התקופה."