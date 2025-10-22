במערכת הביטחון מוטרדים מהמהירות שבה האמריקנים דוחפים קדימה את תוכנית טראמפ לסיום המלחמה, מה שעלול לפגוע באינטרס הביטחוני של ישראל – כך פורסם היום (רביעי) בחדשות 12.
נזכיר כי סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, השליח סטיב וויטקוף ומקורבו של טראמפ ג'ארד קושנר הגיעו לארץ כדי לראות שאין עיכובים וחריגות בתוכנית. אולם במערכת הביטחון מזהירים כי הגישה האמריקנית למהלך המדיני הזה עשויה להתנגש עם האינטרס הביטחוני הישראלי.
על פי הדיווח, החשש העיקרי בישראל הוא התערבות גסה של ארה"ב וקביעת עקרונות חדשים שלא תואמים את האינטרס הביטחוני של ישראל.
החשש העיקרי הוא שלמעשה ארה"ב תוכל להגביל את ישראל בכל הקשור לנושאים הללו, מה שיבוא על חשבון היכולת של צה"ל להפעיל אש ועל היכולת של הדרג המדיני להטיל סנקציות על ארגון הטרור חמאס.
Once upon a time
אין ברירה אלא לציית לבוסים האמיתיים של האיזור. על פיהם יישק דבר ובעל המאה הוא גם בעל הדיעה. וזה אומר שאין שום סיכוי לארץ ישראל השלמה ולבניין בית המקדש אלא...
אין ברירה אלא לציית לבוסים האמיתיים של האיזור. על פיהם יישק דבר ובעל המאה הוא גם בעל הדיעה. וזה אומר שאין שום סיכוי לארץ ישראל השלמה ולבניין בית המקדש אלא הם חלומות באספמיה של אנשים הזויים ומי שמתכוון להצביע עבורם שם את יהבו על קרן הצבי. מוטב להצביע פרקטית עבור מי שעשוי לשפר לנו קמעה את רמת החיים ולא לבחור בשוטים הזויים.המשך 10:37 22.10.2025
שקד
בתגובה ל: Once upon a time
הבוס היחיד שצריך לשמוע לו זה רק השם יתברך ! לו יש את כל הפתרונות10:56 22.10.2025
דינה
מה חדש? חמאס מפר את ההסכם, ולנו אומרים לא להגיב. מכניסים אויב חדש לרצועה ולא מישהו נטרלי. מעניין מה הבטיחו לביבי כדי שיסכים שכל אויבנו יכנסו לתוך עזה? תורכיה קטאר,...
מה חדש? חמאס מפר את ההסכם, ולנו אומרים לא להגיב. מכניסים אויב חדש לרצועה ולא מישהו נטרלי. מעניין מה הבטיחו לביבי כדי שיסכים שכל אויבנו יכנסו לתוך עזה? תורכיה קטאר, האחים המוסלמים וכו'המשך 11:29 22.10.2025
ביבי הבובה
במקום שאדון ביבי יסגור עסקה מול חמאס נתן הכל שטראמפ יעשה לו את העבודה על הדרך קיבל כיפוף חחח10:50 22.10.2025
מפוקח
מה הפלא ביבי משלם פרוטקשן לאמריקה ולחרדים לפני השביעי שילם פרוטקשן לחמאס10:42 22.10.2025
שקד
בתגובה ל: Once upon a time
הבוס היחיד שצריך לשמוע לו זה רק השם יתברך ! לו יש את כל הפתרונות10:56 22.10.2025
