במערכת הביטחון מוטרדים מהמהירות שבה האמריקנים דוחפים קדימה את תוכנית טראמפ לסיום המלחמה, מה שעלול לפגוע באינטרס הביטחוני של ישראל – כך פורסם היום (רביעי) בחדשות 12.

נזכיר כי סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, השליח סטיב וויטקוף ומקורבו של טראמפ ג'ארד קושנר הגיעו לארץ כדי לראות שאין עיכובים וחריגות בתוכנית. אולם במערכת הביטחון מזהירים כי הגישה האמריקנית למהלך המדיני הזה עשויה להתנגש עם האינטרס הביטחוני הישראלי.

על פי הדיווח, החשש העיקרי בישראל הוא התערבות גסה של ארה"ב וקביעת עקרונות חדשים שלא תואמים את האינטרס הביטחוני של ישראל.
החשש העיקרי הוא שלמעשה ארה"ב תוכל להגביל את ישראל בכל הקשור לנושאים הללו, מה שיבוא על חשבון היכולת של צה"ל להפעיל אש ועל היכולת של הדרג המדיני להטיל סנקציות על ארגון הטרור חמאס.