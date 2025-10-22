תחקיר מיוחד חושף את סיפורה של הקהילה היהודית העתיקה בדמשק, שנמחקה כמעט כליל, ואת הדרך שבה איראן השתלטה על נכסיה ההיסטוריים בלב הבירה הסורית

פעם, סמטאות חיי אל אמין בדמשק היו מלאות חיים יהודיים. בתי כנסת, חצרות, ילדים דוברים עברית, ערבית, ריחות שבת באוויר. היום אותה שכונה היסטורית – הרובע היהודי העתיק של דמשק – הפכה לסמל לעזובה ולכיבוש שקט שמובילה איראן בלב סוריה.

הרובע היהודי בדמשק היה אחד המקומות הססגוניים והחשובים בתולדות יהדות המזרח. הבתים שם נבנו באדריכלות דמשקאית ייחודית, עם קשתות ומרפסות עץ מסורתיות. אך מאחורי הדלתות החלודות מסתתר סיפור כואב. בשנות ה-90, תחת שלטון חאפז אל אסד, נחתם הסכם שאִפשר לראשונה ליהודי סוריה לעזוב. הקהילה העתיקה שחיה במקום למעלה מאלפיים שנה עזבה כמעט כולה – מי לארץ ישראל, מי לארצות הברית. מהרובע המפואר נותרו שמונה יהודים בלבד.

איך נכנסה איראן לתמונה

עם פרוץ המלחמה בסוריה, בשאר אל אסד – יורשו של האב – חתם על ברית דמים עם איראן. כדי לפצות את טהרן על מאות הרוגים איראנים שנפלו בלחימה, הועברו לידיה נכסים בדמשק – חלקם מתוך הרובע היהודי הנטוש.

בתחילה הוגדרו ההסכמים כשכירות זמנית, אך האיראנים לא עזבו גם לאחר שפג התוקף. כך הפכה שכונת היהודים לשעבר למובלעת איראנית – חלק משרשרת ההשפעה השיעית שחוצה את סוריה, עיראק ולבנון.

חיים בצל כיבוש שקט

תושבים מקומיים סיפרו שתחת המשטר הישן הם פחדו אפילו לצלם ברחוב. השכונה התמלאה בבתים איראניים במאחזים סגורים ובאיסורים על תיעוד. אחרי נפילת המשטר, משהו מהאוויר נפתח. האנשים נושמים מעט חופש – אך סימני הנוכחות האיראנית עדיין ניכרים בכל פינה.

הסיפור של הרובע היהודי בדמשק הוא הרבה מעבר לנוסטלגיה. זו תזכורת כואבת לגורלן של קהילות יהודיות שנמחקו מהאזור, ולעובדה שבמזרח התיכון של היום – מי שלא שומר על מורשתו מאבד אותה בידי אחרים. איראן לא רק נלחמת בטילים – היא משתלטת בשקט על בתים, רחובות, וזיכרונות של עם אחר.