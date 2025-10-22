ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הספיד את אריה זלמנוביץ' ז"ל, שגופתו הושבה הלילה לישראל: "אני מנסה לדמיין מה עבר בראשו בימיו האחרונים בשבי החמאס. לא כך היה צריך לסיים את חייו מלאי העשייה והנתינה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הספיד הבוקר (רביעי) את מותו של החלל החטוף אריה זלמנוביץ ז"ל, שגופתו שוחררה אמש משבי החמאס בעזה והוחזרה לישראל.

"אני מנסה לדמיין מה עבר בראשו של אריה זלמנוביץ ז״ל בימיו האחרונים בשבי החמאס. חייו של אריה מגלמים את ההתיישבות והציונות" אמר בנט. "בגיל צעיר הוא עזב את העיר על מנת להקים עם חבריו את גרעין הנח״ל בניר עוז בתנאים קשים על גבול עזה. הוא הפך לאיש אדמה, חקלאי מגדל חיטה, מסתפק במועט וממוקד בעבודתו. אוהב הארץ שנצמד עם ציפורניו לקרקע, גם בעת סבבי לחימה. הוא כל כך אהב את קהילת ניר עוז, ושורדי השבי ששהו איתו סיפרו שהיה מדבר על אנשי ניר עוז כל הזמן".

עוד באותו נושא הזיהוי הושלם: הושבו גופותיהם של תמיר אדר ואריה זלמנוביץ' ז"ל 07:07 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"בשנים בהן היה אמור להנות מילדיו ומנכדיו הוא לפתע נחטף בעודו בחיים על ידי מפלצות חמאס, ושם בשבי, הם רצחו אותו" הוסיף. "לא כך היה צריך לסיים את חייו מלאי העשייה והנתינה".

"בשם מדינת ישראל, סליחה אריה. אנחנו נבנה מחדש את מדינת ישראל, מאוחדת יותר, חזקה יותר, טובה יותר" סיכם. "תהי נפשו צרורה בצרור החיים באדמת ארץ ישראל".