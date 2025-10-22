ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הספיד הבוקר (רביעי) את מותו של החלל החטוף אריה זלמנוביץ ז"ל, שגופתו שוחררה אמש משבי החמאס בעזה והוחזרה לישראל.
"אני מנסה לדמיין מה עבר בראשו של אריה זלמנוביץ ז״ל בימיו האחרונים בשבי החמאס. חייו של אריה מגלמים את ההתיישבות והציונות" אמר בנט. "בגיל צעיר הוא עזב את העיר על מנת להקים עם חבריו את גרעין הנח״ל בניר עוז בתנאים קשים על גבול עזה. הוא הפך לאיש אדמה, חקלאי מגדל חיטה, מסתפק במועט וממוקד בעבודתו. אוהב הארץ שנצמד עם ציפורניו לקרקע, גם בעת סבבי לחימה. הוא כל כך אהב את קהילת ניר עוז, ושורדי השבי ששהו איתו סיפרו שהיה מדבר על אנשי ניר עוז כל הזמן".
"בשנים בהן היה אמור להנות מילדיו ומנכדיו הוא לפתע נחטף בעודו בחיים על ידי מפלצות חמאס, ושם בשבי, הם רצחו אותו" הוסיף. "לא כך היה צריך לסיים את חייו מלאי העשייה והנתינה".
"בשם מדינת ישראל, סליחה אריה. אנחנו נבנה מחדש את מדינת ישראל, מאוחדת יותר, חזקה יותר, טובה יותר" סיכם. "תהי נפשו צרורה בצרור החיים באדמת ארץ ישראל".
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
0 דיונים
צבוע כל כך הבנט הזה09:32 22.10.2025
יוני
תסתום איש מטומטם וציני מרושע שזקוק לטיפול להורדת המגלומניה09:22 22.10.2025
בנט, שמינה את רונן בר - ביוני 2022, רגע לפני שנזרק ממשלתו, בנט ניבא גן עדן עם חמאס, ציטוט: "שקט ופורח, חמאס מורתע. שינינו את המציאות מקצה לקצה, מבעירה וטרור לצמיחה ושקט!!!
בנט,ליברמן, גנץ ולפיד - למען רע"מ הורו לצהל לא לנגוע בחמאס!!
בנט דחה לפחות 3 המלצות שבכ לחיסול סינוואר,כדי שעבאס, ראש רע"מ, לא יפרוש ממשלתו הפלסטינית! זה קרה בתחילת מאי 22,סביב נאום הגרזנים של סינוואר והפיגוע באלעד!
בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן העבירו מיליונים לחמאס דרך קטאר!למען רע"מ בממשלתו!וכשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה,ענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"!
ירבעם
סרוגים, אתר צבוע ומתייפייף.!!!!!!!! לא מפרסם תגובות של אמת.! אתר סרוגים המגמתי , עושה בעקיפין יחסי ציבור לנפתלי בנט.09:56 22.10.2025
ירבעם
נפתלי בנט ואיילת שקד, העבירו לאבו מאזן חצי מיליארד שקלים ולמנסור עבאס את אותו הסכום. ולעצמו הוא משך מקופת המדינה סכום של יותר מ- 50 מיליון שקלים כדי לבנות לעצמו גדר...
נפתלי בנט ואיילת שקד, העבירו לאבו מאזן חצי מיליארד שקלים ולמנסור עבאס את אותו הסכום. ולעצמו הוא משך מקופת המדינה סכום של יותר מ- 50 מיליון שקלים כדי לבנות לעצמו גדר אבטחה סביב הבית ברעננה. מישהו בכלל עד היום בדק את ההתנהלות שלו ?המשך 09:44 22.10.2025
ירבעם
נפתלי,,,,קח בחשבון שחלק מסכומי הכספים העצומים שאתה ואיילת העברתם למנסור עבאס ולרשות הפלשתינית, הגיעו לידיים של חמאס ובנשק הזה הם הרגו יהודים בעוטף. מה עכשיו אתה כאילו מספיד את המנוח עם...
נפתלי,,,,קח בחשבון שחלק מסכומי הכספים העצומים שאתה ואיילת העברתם למנסור עבאס ולרשות הפלשתינית, הגיעו לידיים של חמאס ובנשק הזה הם הרגו יהודים בעוטף. מה עכשיו אתה כאילו מספיד את המנוח עם עקיצה למחדל בטחוני. אתה כבר לא רלוונטי, לך תחפש לך חיים.המשך 09:37 22.10.2025
ירבעם
