אייל עופר מומחה לכלכלת חמאס, אינו מאמין שארגון הטרור ייעלם מחיינו וטען היום (רביעי) בראיון ב103fm כי זו המטה האמיתית של חמאס: "עזה היא חלק מעולם איסלמי. אף אחד לא הולך לזנוח את הג'יהאד בשביל שיקום של עזה. חמאס יידע להפיק מכל השיקום הזה גם כיצד לשקם את עצמו. המטרה של חמאס היא להשתלט גם על יו"ש".
עוד הוא אמר: "הרצועה הזו שמספרים לנו עליה, שיקימו מרפאות וקראוונים. טראמפ מנסה למכור לנו את זה כממלכת חלומות מופרעת. במקום שאנחנו נקים בצד המזרחי של עזה פרימטר מקצועי, אז אנחנו שומעים את דרמר מספר שאנחנו נקים שם בית ספר במימון אמירתי עם קראוון לכל משפחה".
לא עם נתניהו שריסק לחלוטין את הציר השיעי!08:37 22.10.2025
