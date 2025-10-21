בריטניה שולחת כוח שימנה מספר קצינים אשר ישתלבו במרכז התיאום האזרחי־צבאי (CMCC) בהובלת ארה"ב: "נפעל לצד שותפינו כדי לתמוך בהפסקת האש"

משרד ההגנה הבריטי הודיע כי קבוצה מצומצמת של קציני תכנון צבאיים נשלחה לישראל, במטרה להשתלב בכוח אמריקני בינלאומי שמטרתו לתאם מאמצי ייצוב ושיקום ברצועת עזה לאחר יישום הפסקת האש.

הכוח החדש, הפועל תחת השם "מרכז התיאום האזרחי־צבאי" (Civil-Military Coordination Centre – CMCC), מוקם ביוזמת ארצות הברית, ונועד לשמור על ביטחון ויציבות בעזה בשלב שאחרי הלחימה.

עם זאת, לפי הדיווחים, הרכבו המדויק של הכוח, שרשרת הפיקוד והמעמד המשפטי שלו עדיין נמצאים בדיונים בין המדינות המעורבות.

ארצות הברית התחייבה לספק עד 200 חיילים תומכי לחימה, שיסייעו לכוח אך לא ייכנסו לשטח הרצועה עצמו. במקביל, בוושינגטון מנהלים מגעים עם מספר מדינות ערביות ומוסלמיות כדי שיצטרפו אף הן למאמץ.

דובר משרד ההגנה הבריטי מסר כי “מספר מצומצם של קציני תכנון בריטים, בהם גם סגן מפקד בדרגת שני כוכבים, שובצו בכוח במסגרת מאמצי התכנון של ארה״ב”.

לדבריו, הצעד נועד להבטיח כי בריטניה תישאר חלק אינטגרלי מהתכנון האסטרטגי של השלב שלאחר הלחימה, בשיתוף מלא עם וושינגטון.

“בריטניה ממשיכה לעבוד עם שותפיה הבין־לאומיים כדי לתמוך בהפסקת האש בעזה ולבחון כיצד נוכל לתרום בצורה היעילה ביותר לתהליך השלום”, נמסר מלונדון.

שר ההגנה הבריטי ג׳ון היילי הוסיף כי למדינתו “יש ניסיון ומומחיות בתחומים ייחודיים שיכולים לסייע למאמץ הבין־לאומי”. לדבריו, הבריטים לא יובילו את המהלך אך ישתתפו בו באופן פעיל, והדגיש כי ההצטרפות לכוח נעשתה לבקשת ארצות הברית.