סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס התייחס להפרות הפסקת האש מצד חמאס וציין כי "כל פעם שיש מקרה של אלימות, כולם אומרים שזה סוף ההסכם – אבל זה לא עובד ככה". על השבת החללים החטופים: "זה מורכב, צריך סבלנות"

לאחר שהשלים את ביקורו במפקדת הצבא האמריקני בקריית גת, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס נשא הערב (שלישי) הצהרה לתקשורת בה התייחס להפרות הפסקת האש מצד חמאס בעזה והחשש מקריסת הפסקת האש בעקבות ההסלמה בתחילת השבוע.

"אנחנו גאים במה שקורה פה, יש לנו צוות אדיר. החתימה על ההסכמים הייתה אתגר בפני עצמו, ואנחנו נמצאים איפה שחשבנו שנהיה בזמן הזה. יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, זה ייקח זמן רב, אבל אני מאמין שסטיב וויטקוף וג'ארד קושנר עשו עבודה מעולה" אמר ואנס. "אנחנו מדברים על שלום ארוך טווח. ממשלת ישראל הייתה טובה מאד ועזרה לנו ממש לקדם את זה".

לדבריו, "יש תחושה מוזרה בקרב התקשורת האמריקנית, שנראה שכולם רוצים שיהיה כישלון. בכל פעם שיש מקרה של אלימות, כולם אומרים שזה סוף הפסקת האש וההסכם – אבל זה לא הסוף, זה לא עובד ככה. ידענו שזה יהיה ככה ושיהיו בעיות, ככה זה כשיש שני עמים שנלחמים במשך עשרות שנים. כל אחד יכול להצביע על האחד ולהאשים אותו בחלק שלהם בסכסוך הזה. אנחנו מסתדרים בצורה טובה".

במענה לשאלות על איומיו של הנשיא דונלד טראמפ כלפי חמאס, ואנס הבהיר כי "אם חמאס לא ישתפו פעולה – הם יושמדו. חמאס חייבים להיות מפורזים מנשק, והם חייבים להתנהג בצורה טובה".

ואנס נשאל גם על החזרת החטופים החללים, כשאמר כי "ארה"ב מחוייבת להחזיר את כל החטופים החללים – אבל צריך סבלנות, זה ייקח זמן. חלקם קבורים באדמה תחת הררי הריסות, וצריך להוציא אותם. יש אחרים שלא יודעים את מיקומם. אנחנו מתמקדים בהבטחה שהם יחזרו למשפחות ויקבלו קבורה ראויה, אבל זה מורכב. תתאזרו בסבלנות".

"על בסיס מה שראיתי בשבוע האחרון, אני מאד אופטימי שהפסקת האש תישמר. אמנם יהיו הרים וגבעות, וזה ידרוש פיקוח ותיווך לאורך הדרך – אבל אני אופטימי" סיכם. "האם אני בטוח במאה אחוז שיהיה שקט? לא. אבל לא עושים דברים רק אם יש וודאות מלאה – צריך גם לקחת סיכונים".