יום אחרי השבת גופתו של טל חיימי ז"ל, חמאס הודיע כי ישחרר 2 חללים חטופים נוספים הערב בשעה 21:00. לאחר השחרור הנוכחי, יישארו בשבי 13 חללים חטופים בלבד

חוזרים הביתה: ארגון הטרור חמאס הודיע כי ישחרר 2 חללים חטופים נוספים הערב (שלישי) בשעה 21:00. בתום השחרור, יישארו בידי החמאס גופותיהם של 13 חללים חטופים שעדיין מוחזקים בשבי בעזה.

כזכור, אמש גופתו של רס"ם טל חיימי ז"ל הושב לישראל, כשהליך הזיהוי הושלם הבוקר. חיימי היה מפקד כיתת הכוננות בניר יצחק, והוא נפל בקרב הגנה על הקיבוץ בבוקר ה- 7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי חמאס. ב-13 בדצמבר 2023 נקבע מותו באופן רשמי. הוא הותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, אב ואחות.

"טל הושב הביתה, לאדמת הקיבוץ שכה אהב. דור רביעי בקיבוץ ניר יצחק: בנם של אסתי ז״ל וזהר חיימי, אח לאור, בן זוגה של אלה ואביהם של עינב, ניר, אודי ולוטן" נמסר מקיבוץ ניר יצחק אחרי השלמת הזיהוי. "ניר יצחקי עד נשמתו האחרונה, הגן על ביתנו האהוב, נהרג בקרב כשהגן על משפחתו וקהילתו. לאחר נפילתו בקרב נחטף לחאן יונס ומשם הושב הלילה".

"אנו מודים לכוחות צה״ל שהשיבו את טל אלינו. טל לחם לצידו של ליאור רודאיף ז״ל, שגופתו עדיין מוחזקת בשבי. על אף השבתו של טל לקבורה, הקרב עוד לא הסתיים, ולא יסתיים עד שליאור יושב לקבורה לצידו של טל" הוסיפו. נמשיך לקרוא ולהיאבק עבור השבת החטופים כולם – עד החטוף האחרון. קהילת ניר יצחק מחבקת את משפחתו של טל בשעה קשה זו ושולחת תנחומים. פרטי לוויה וניחום יימסרו בהמשך".