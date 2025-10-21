נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלח מסר מאיים נוסף לחמאס כשהזהיר כי "עדיין יש תקווה שיעשו את הדבר הנכון. אם הם לא יעשו זאת, סופו של חמאס יהיה מהיר, זועם ואכזרי!"

עם תחילת ביקורו של סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס בישראל, הנשיא דונלד טראמפ שלח איום נוסף לחמאס והזהיר כי בנות הברית של ארה"ב ישמחו לפעול נגדם במידה וימשיכו להפר את הפסקת האש.

"הרבה מבנות בריתנו הגדולות כיום במזרח התיכון, ובאזורים הסובבים אותו, הודיעו לי במפורש, בתוקף ובתשוקה רבה, כי הם יקבלו בברכה את ההזדמנות להיכנס לעזה עם כוח כבד, לבקשתי, ו'ליישר את חמאס שלנו' אם חמאס ימשיך לפעול בצורה גרועה ולהפר את ההסכם איתנו" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. אמרתי למדינות אלה, וגם לישראל, 'עדיין לא!'".

לדבריו, "עדיין יש תקווה שחמאס יעשו את הדבר הנכון. אם הם לא יעשו זאת, סופו של חמאס יהיה מהיר, זועם ואכזרי!".

"אני רוצה להודות לכל המדינות שהתקשרו והציעו לסייע. אני גם רוצה להודות לאינדונזיה ולמנהיגה הגדול על כל הסיוע שהם נתנו למזרח התיכון" הוסיף טראמפ. בסיכום הפוסט הנשיא פנה לאזרחי ארה"ב עם המשפט שהפך לסימן ההיכר בציוצים שלו: "לכולכם, תודה רבה על תשומת הלב שלכם לנושא הזה!".