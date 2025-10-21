גורם ביטחוני ישראלי אמר לרשת NBC כי לחמאס נותרו כעת בין 10-20 אלף מחבלי קומנדו, אחרי שאיבד 20 אלף מחבלים במהלך המלחמה. עוד נטען כי 90 אחוז מהרקטות של ארגון הטרור הושמדו

גורם ביטחוני ישראלי אמר היום (שלישי) לרשת NBC האמריקנית כי לחמאס נותרו כעת בין 10 ל-20 אלף מחבלי קומנדו. זאת אחרי שלפי ההערכות ארגון הטרור איבד כ-20 אלף אחרים במהלך המלחמה.

לפי הגורם, כ-90 אחוז מהרקטות של חמאס הושמדו, וישראל הצליחה לסכל את היכולת של ארגון הטרור לשקם את הנשק הכבד שאיבד. "אתרי הייצור ונתיבי ההברחה הם חשובים מאוד" אמר. "לא רק שלקחנו מהם את הדג – לקחנו את כל החכה".

עם זאת, גורמים צבאיים אחרים מבהירים כי חמאס לא הושמד לחלוטין במלחמה. האלוף במיל' גיורא איילנד טען כי בין 70 ל-80 אחוז מהמנהרות של חמאס בעזה נותרו שלמות, וחלק משמעותי מהן לא ידוע בכלל לצה"ל.

"קל לחמאס לחזור לשלטון, וקל לו מאוד לגייס עוד ועוד אנשים כדי להחליף את אלה שנהרגו" אמר איילנד ל-NBC. "למרות שהם צעירים יותר עם פחות ניסיון צבאי, אין ספק שלחמאס עדיין ישק הרבה יכולת ונשק אישי מספיק כמו רובים ו-RPG".