בית החולים בילינסון מקבוצת עדכן כי אבינתן אור, ששוחרר לפני שמונה ימים משבי ארגון הטרור חמאס שוחרר היום (שלישי) בית החולים לאחר שהשלים את הבדיקות הנדרשות. עם שחרורו אבינתן יחל בתהליך שיקום במחלקת שיקום השבים שבבית החולים.

מבית החולים נמסר: "בילינסון ימשיך ללוות את אבינתן ובני משפחתו והם יקבלו את כל המעטפת הנדרשת להם. יתר השבים נשארים במחלקה". בשילה היישוב בו גר אבינתן מחכים לו התושבים עם שרשרת אנושית עד כיכר בית הכנסת של היישוב, שם יהיו ריקודים בהשתתפות משפחתו של אבינתן.

מאות תושבי בנימין, יצאו לצמתים ולרחובות כדי לקבל את פניו של אבינתן שעושה כאמור בדקות אלה את דרכו לבית משפחתו שבשילה. תושבי בנימין נעמדו עם דגלי ישראל וכשהם לבושים בבגדי כחול לבן ומחכים לבואו של אבינתן אחרי שנתיים בשבי החמאס ברצועת עזה. בכניסתו לבנימין מחכה לאבינתן שיירת של עשרות אופנועים עם דגלי ישראל שארגנה המועצה ותלווה אותו בשיירת כבוד עד לביתו.

בשבוע שעבר ירון אור, אביו של סיפר בראיון לקלמן ליברמן ברשת ב עדויות מזעזעות ממה שעבר על בנו בשבי. אור סיפר כי אבינתן ניסה לברוח פעם אחת מהשבי ואז הרביצו לו כעונש על ניסיונו לברוח. הוא היה נעול בכלוב קטנטנן ברוחב של המזרן שנתנו לו ובגובה 1.80 בלבד. בנוסף מעל לשנה הוא היה אזוק לסורגים. מחבלים סביבו נפגשו מספר פעמים אך הוא לא נפגע.