כניסה מגיל 21 בלבד, איסור על פלאפונים ואירוע כפול ביומיים: כל החוקים החדשים והפרטים מאחורי חתונת השנה של נועה קירל ודניאל פרץ

החתונה של נועה קירל ודניאל פרץ ממשיכה לסקרן, וכעת נחשפים פרטים חדשים על שני האירועים שהזוג מתכנן – החתונה המצומצמת ומסיבת הענק שתיערך למחרת.

מסיבת הענק במלון הילטון – כניסה מגיל 21 בלבד

האירוע המרכזי של הזוג יתקיים ביום רביעי, 12 בנובמבר, במלון הילטון בתל אביב. על פי ההזמנה שנחשפה, מדובר באירוע סולידי אך מוקפד – והכניסה אליו מותרת מגיל 21 ומעלה בלבד. המוזמנים יתבקשו להציג תעודה מזהה בכניסה, וההזמנה היא אישית בלבד – ללא תוספות או פלוס אחדים. בנוסף, קירל ופרץ ביקשו מהאורחים לא להגיע ברכב פרטי, מחשש לפקקים סביב המלון.

האירוע המצומצם בבית על הים – בלי טלפונים בכלל

יום קודם לכן, ב-11 בנובמבר, תיערך החתונה האינטימית של בני הזוג באולם "בית על הים", בהשתתפות כ-100 אורחים בלבד. לפי מקורבים, כל המוזמנים יתבקשו להפקיד את הפלאפונים שלהם בכניסה – כדי לשמור על פרטיות האירוע ולוודא שכל התמונות והסרטונים יפורסמו באופן מבוקר. הזוג מעוניין לאפשר לחברים ולמשפחה הקרובה להתמסר לחוויה, בלי התעסקות בצילומים או העלאות לרשת.

השמלה, הדי-ג'יי וכל מה שצריך לדעת

שמלת הכלה תעוצב על ידי אלון ליבנה, בעוד שעל הרחבה יעמוד הדי-ג'יי איתי גלו, שעבד עם קירל על הלהיטים "פעמון" ו"משקפיים".