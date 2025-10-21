החתונה של נועה קירל ודניאל פרץ ממשיכה לסקרן, וכעת נחשפים פרטים חדשים על שני האירועים שהזוג מתכנן – החתונה המצומצמת ומסיבת הענק שתיערך למחרת.

מסיבת הענק במלון הילטון – כניסה מגיל 21 בלבד

האירוע המרכזי של הזוג יתקיים ביום רביעי, 12 בנובמבר, במלון הילטון בתל אביב. על פי ההזמנה שנחשפה, מדובר באירוע סולידי אך מוקפד – והכניסה אליו מותרת מגיל 21 ומעלה בלבד. המוזמנים יתבקשו להציג תעודה מזהה בכניסה, וההזמנה היא אישית בלבד – ללא תוספות או פלוס אחדים. בנוסף, קירל ופרץ ביקשו מהאורחים לא להגיע ברכב פרטי, מחשש לפקקים סביב המלון.

ההזמנה לחתונה של נועה קירל ודניאל פרץ. (צילום: יחצ)

האירוע המצומצם בבית על הים – בלי טלפונים בכלל

יום קודם לכן, ב-11 בנובמבר, תיערך החתונה האינטימית של בני הזוג באולם "בית על הים", בהשתתפות כ-100 אורחים בלבד. לפי מקורבים, כל המוזמנים יתבקשו להפקיד את הפלאפונים שלהם בכניסה – כדי לשמור על פרטיות האירוע ולוודא שכל התמונות והסרטונים יפורסמו באופן מבוקר. הזוג מעוניין לאפשר לחברים ולמשפחה הקרובה להתמסר לחוויה, בלי התעסקות בצילומים או העלאות לרשת.

נועה קירל ודניאל פרץ, הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו שישיא אותם . (באדיבות: איציק אוחנה "כיכר השבת", ו"הרבנית של האינסטגרם")

השמלה, הדי-ג'יי וכל מה שצריך לדעת

שמלת הכלה תעוצב על ידי אלון ליבנה, בעוד שעל הרחבה יעמוד הדי-ג'יי איתי גלו, שעבד עם קירל על הלהיטים "פעמון" ו"משקפיים".