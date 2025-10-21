השליח המיוחד סטיב וויטקוף, וג׳ארד קושנר נפגשו היום (שלישי) בתל אביב עם שורדי שבי, ששוחררו בשבוע שעבר לאחר יותר משנתיים בשבי ארגון הטרור חמאס. בפגישה השתתפו עמרי מירן, גלי ברמן, זיו ברמן, יוסף חיים אוחנה, מתן אנגרסט, בר קופרשטיין, שגב כלפון, נמרוד כהן ואיתן הורן.
שורדי השבי הודו לוויטקוף ולקושנר על תפקידם המרכזי בהשגת העסקה שהחזיר אותם הביתה, והביעו תודה עמוקה לנשיא טראמפ על כך שהעמיד את שחרורם בראש סדר העדיפויות ופעל ללא לאות למען שחרורם, לאחר יותר משנתיים בשבי. לאחר מכן, הם קראו לשליח המיוחד וויטקוף ולקושנר לא לוותר עד שיוחזרו כל 15 החטופים שנותרו בשבי.
במהלך הפגישה הבהיר וויטקוף את מחויבותה הבלתי מתפשרת של ארצות הברית למשימה, והביע ביטחון ביכולת להביא לשחרורם של יתר החטופים.
