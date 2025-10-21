השליח המיוחד סטיב וויטקוף, וג׳ארד קושנר נפגשבתל אביב עם שורדי שבי, ששוחררו בשבוע שעבר לאחר יותר משנתיים בשבי ארגון הטרור חמאס

השליח המיוחד סטיב וויטקוף, וג׳ארד קושנר נפגשו היום (שלישי) בתל אביב עם שורדי שבי, ששוחררו בשבוע שעבר לאחר יותר משנתיים בשבי ארגון הטרור חמאס. בפגישה השתתפו עמרי מירן, גלי ברמן, זיו ברמן, יוסף חיים אוחנה, מתן אנגרסט, בר קופרשטיין, שגב כלפון, נמרוד כהן ואיתן הורן.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שורדי השבי עם וויטקוף וקושנר | צילום: מטה משפחות החטופים

שורדי השבי הודו לוויטקוף ולקושנר על תפקידם המרכזי בהשגת העסקה שהחזיר אותם הביתה, והביעו תודה עמוקה לנשיא טראמפ על כך שהעמיד את שחרורם בראש סדר העדיפויות ופעל ללא לאות למען שחרורם, לאחר יותר משנתיים בשבי. לאחר מכן, הם קראו לשליח המיוחד וויטקוף ולקושנר לא לוותר עד שיוחזרו כל 15 החטופים שנותרו בשבי.

במהלך הפגישה הבהיר וויטקוף את מחויבותה הבלתי מתפשרת של ארצות הברית למשימה, והביע ביטחון ביכולת להביא לשחרורם של יתר החטופים.