לפני ביקור ואנס: מטוס שבשימוש של ראש המודיעין המצרי חסן רשאד הגיע היום (שלישי) לפני זמן קצר לישראל מקהיר רשאד, השתמש במטוס לביקורים באזור. כך על פי הפרסום של כתב חדשות 12 עמית סגל.

היום סגן נשיא ארצות הברית, ג'יימס דייוויד ואנס בישראל יחלאת ביקורו בישראל. בעקבות הביקור משטרת ישראל כבישים רבים ייחסמו. מהמשטרה נמסר: "מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו על מנת לאבטח, ללוות, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור.מגן כחול 7 הינו מבצע לאומי מורכב ומשולב, אשר יתוכלל על ידי משטרת ישראל ויתמקד במספר גזרות, ובפרט: מרחב נתב״ג, אזור קריית גת, תל-אביב, ירושלים והצירים הראשיים המובילים לערים".

