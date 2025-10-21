לפני ביקור ואנס: מטוס שבשימוש של ראש המודיעין המצרי חסן רשאד הגיע היום (שלישי) לפני זמן קצר לישראל מקהיר רשאד, השתמש במטוס לביקורים באזור. כך על פי הפרסום של כתב חדשות 12 עמית סגל.

היום סגן נשיא ארצות הברית, ג'יימס דייוויד ואנס בישראל יחלאת ביקורו בישראל. בעקבות הביקור משטרת ישראל כבישים רבים ייחסמו. מהמשטרה נמסר: "מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו על מנת לאבטח, ללוות, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור.מגן כחול 7 הינו מבצע לאומי מורכב ומשולב, אשר יתוכלל על ידי משטרת ישראל ויתמקד במספר גזרות, ובפרט: מרחב נתב״ג, אזור קריית גת, תל-אביב, ירושלים והצירים הראשיים המובילים לערים".

מוקדם יותר פורסם כי על פי הדיווח של אליאור לוי בכאן רשת ב', חמאס בחר בערך מחצית מחברי הממשלה המוצעת, אנשי מקצוע שתומכים בארגון ובעקרונותיו, אם כי לא באופן גלוי. המתווכות, בראשן מצרים, הציגו לארגון את רשימת המועמדים המלאה כדי להבטיח את שביעות רצונו. בשלב השני נבחרו אנשי ממשלה נוספים על ידי הרשות הפלסטינית, בהסכמה שקטה לכך שחמאס יאייש למעשה את המחצית הראשונה של ההרכב.מדובר במהלך שיאפשר לחמאס "אחיזה דרך הדלת האחורית" ברצועת עזה, גם אם פורמלית לא יישאר בשלטון הישיר. מדובר במהלך שעלול לשמר את כוחו של הארגון בעתיד, גם אם צה"ל וגורמים בינלאומיים שואפים לפירוק מנשקו וליצירת מנגנון ניהול אזרחי ומובטח.