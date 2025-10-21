פרויקט שחזור חדשני מחזיר את שכונת שדה בוקר לימי החלוציות של דוד בן-גוריון, עם שבילים, צריפים וצמחייה שמשמרים את רוח התקופה. חוויה מרגשת המשלבת מורשת, ציונות וטיול בנגב

במתחם צריף בן-גוריון בשדה בוקר מתעוררת ההיסטוריה לחיים בפרויקט שימור ההיסטורי הראשון מסוגו בישראל. השכונה שבה צעד דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל, שוחזרה בקפידה כדי לשקף את האווירה, הנוף והערכים של ראשית ההתיישבות בנגב. כ-50 שנה לאחר פטירתו, חזונו של בן-גוריון להפרחת הנגב קם לתחייה.

שחזור אותנטי של חיי החלוצים

הפרויקט, שהובל על ידי המכון למורשת בן-גוריון בתמיכת קרן קיימת לישראל (קק"ל) ובשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, משרד ראש הממשלה, וגורמים נוספים, התבסס על תיעוד היסטורי מעמיק. תצלומי אוויר משנות ה-50, תמונות ארכיון נדירות ועדויות של תושבי המקום שימשו לשחזור מדויק של השכונה הראשונה בשדה בוקר.

שבילי ההליכה שבהם צעד בן-גוריון מדי בוקר נסללו מחדש, שתילי ורדים כפי שגידלה פולה בן-גוריון נשתלו בכניסה לצריף, ומרבדי דשא בסגנון קיבוצי קלאסי הונחו מחדש. גופי תאורה תקופתיים ואף סככה דמוית צריף, במיקום שבו עמד צריף השכנים של בן-גוריון, הוקמו כדי להחזיר את התחושה האותנטית. מתקן המים ההיסטורי, שהיה מהראשונים בשדה בוקר והבטיח מים זורמים בביתם של פולה ודוד, שוקם גם הוא.

חוויה מרגשת למבקרים

מתחם צריף בן-גוריון הפך לאחד מאתרי המורשת המרגשים בישראל, המושך כ-100 אלף מבקרים בשנה. "לא שיחזרנו רק נוף, שיחזרנו ערכים", אמר איתן דוניץ, מנכ"ל המכון למורשת בן-גוריון. "דרך השבילים, הצריפים והצמחייה אנו מחזירים את רוחו של בן-גוריון ואת רוחם של החלוצים אל שדה בוקר, ויוצרים חיבור חי בין העבר, ההווה והעתיד".

עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, הוסיף: "צריף בן-גוריון הוא אתר מוביל בהנחלת הסיפור הציוני, החלוציות וההתיישבות בנגב. המועצה מלווה את המקום בתכנים ובשימור הפיזי, כולל ניהול הפיתוח והשילוט בפרויקט הנוכחי".

יפעת עובדיה לוסקי, יו"ר קק"ל, הדגישה: "השחזור הוא ביטוי לערכי השליחות של קק"ל – חיזוק ההתיישבות ופיתוח הנגב. אנו ממשיכים את חזונו של בן-גוריון לעתיד שבו הנגב פורח כחלק מהחוסן הלאומי של ישראל".

תערוכות אינטראקטיביות וחיבור לעבר

המתחם מציע חוויה עשירה הכוללת תערוכות אינטראקטיביות ומיצגים:

תערוכת 'הזקן והעם' : מציגה התכתבויות ודילמות היסטוריות כמו עברות שמות וכינוסים חברתיים משמעותיים.

: מציגה התכתבויות ודילמות היסטוריות כמו עברות שמות וכינוסים חברתיים משמעותיים. סרט "איזהו מנהיג" : מעלה דילמות מנהיגותיות של בן-גוריון ומציג נקודות הכרעה בהיסטוריה הישראלית.

: מעלה דילמות מנהיגותיות של בן-גוריון ומציג נקודות הכרעה בהיסטוריה הישראלית. מיצג האנימציה 'בן-גוריון מארח' : סרטון מאויר המספר את סיפור חייו של בן-גוריון ויחסו לנגב.

: סרטון מאויר המספר את סיפור חייו של בן-גוריון ויחסו לנגב. בית הגבס : מבנה הקבע הראשון בקיבוץ, הכולל תערוכה על מייסדי שדה בוקר.

: מבנה הקבע הראשון בקיבוץ, הכולל תערוכה על מייסדי שדה בוקר. שולחנות פעילות אינטראקטיבית: בחינת רלוונטיות משנתו של בן-גוריון לימינו.

צריף המגורים של פולה ודוד נשמר כפי שהיה, עם חדר עבודה ובו 5,000 ספרים, חדרי שינה נפרדים, מטבח עם סט תה, וחפצים אישיים כמו עותק מגילת העצמאות שקיבל בן-גוריון מגולדה מאיר.

למה לבקר בצריף בן-גוריון?

הביקור במתחם הוא הזדמנות לחוות את הציונות, הצניעות והחלוציות שהניעו את בן-גוריון. זהו יעד מושלם ליום טיול משפחתי, חופשה בדרום או עצירה מעוררת השראה. השבילים המחודשים, הצמחייה המוריקה והצריפים המשוחזרים מאפשרים למבקרים כמעט לשמוע את צעדיהם של החלוצים הראשונים בנגב.

צאו למסע בזמן וגלו את חזונו של בן-גוריון – חוויה שמחברת בין היסטוריה, טבע וערכים.