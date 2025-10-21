ויכוח בכביש התדרדר לקטטה המונית ודקירה שהביאה לפציעה חמורה: כתב אישום הוגש נגד החשוד צעיר בן 21 מהצפון. צפו בתיעוד המזעזע

המשטרה מפרסמת היום (שלישי) תיעוד מזעזע של של וויכוח בכביש שהתפתח לקטטה המונית ודקירה שהביאה לפציעה קשה. כתב אישום הוגש השבוע נגד התוקף.

האירוע התרחש בתאריך 2.10.25, בשעות אחר הצהריים. בעיר מר'ר. שני צעירים, קרוב משפחת הקורבן וחברו הבחינו ברכב ג’יפ לבן שבו נהג הנאשם, כשהיו איתו ברכב גם אחיו ואשתו. הנאשם נצמד לרכבם וניסה לעקוף אותם בקטע כביש שבו העקיפה אינה אפשרית.

נהג הרכב ממשפחת הקורבן ירד לשוליים וסימן בידו לנאשם שימשיך בדרכו. הנאשם בתגובה עצר לצדו. יצא מהרכב והחל לצעוק, לקלל ולאיים ואמר בין היתר כי "היום עוד יהרוג אותם ואת המשפחה שלהם". לאחר מכן שב לרכבו ונסע מהמקום. כשנהג הגיע לביתו, סיפר לאחיו על שאירע. האח, שמכיר את הנאשם, התקשר אליו כדי לברר מה קרה. הנאשם בתגובה קילל אותו וניתק את השיחה בכעס.

זמן קצר לאחר מכן, הבחינו משפחת הקורבן במספר רכבים שמתקרבים לביתם. מהרכבים יצאו עשרות אנשים כשחלקם אוחזים בכלי תקיפה כשאותם מוביל הנאשם. במקום התפתח עימות אלים שבמהלכו שלף הנאשם סכין ודקר את הקורבן וגרם לו לפציעה קשה במותן ולשבר ברגל. הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, בעוד שהנאשם נמלט מהמקום.

בעקבות האירוע נפתחה במשטרה. חוקרי המשטרה מצאו זהותו של הדוקר וגיבשו תשתית ראייתית מוצקה נגדו. בסיום החקירה הגישה בסופ"ש האחרון יחידת התביעות בטבריה כתב אישום נגד החשוד, תושב העיר מר'ר בן (21), לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מגלה אפס סובלנות לעבירות בריונות ואלימות מכל סוג שהוא המופנות כנגד אזרחים ופועלת במהירות ונחישות כנגד כל גילויי האלימות במטרה להביא את אותם עבריינים לדין".