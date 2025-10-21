ארגון הטרור הרצחני חמאס, מינה כמחצית מחברי ממשלת הטכנוקרטים שתוקם בעזה, בתיאום עם מצרים ויתר המתווכים. כך, שומר הארגון על דריסת רגל בשלטון העתידי ברצועה

ארגון הטרור הרצחני חמאס נטל חלק משמעותי בתהליך הרכבת ממשלת טכנוקרטים שמתוכננת לנהל את רצועת עזה, וזאת בידיעת המתווכות הערביות.

על פי הדיווח של אליאור לוי בכאן רשת ב', חמאס בחר בערך מחצית מחברי הממשלה המוצעת, אנשי מקצוע שתומכים בארגון ובעקרונותיו, אם כי לא באופן גלוי. המתווכות, בראשן מצרים, הציגו לארגון את רשימת המועמדים המלאה כדי להבטיח את שביעות רצונו. בשלב השני נבחרו אנשי ממשלה נוספים על ידי הרשות הפלסטינית, בהסכמה שקטה לכך שחמאס יאייש למעשה את המחצית הראשונה של ההרכב.

מדובר במהלך שיאפשר לחמאס "אחיזה דרך הדלת האחורית" ברצועת עזה, גם אם פורמלית לא יישאר בשלטון הישיר. מדובר במהלך שעלול לשמר את כוחו של הארגון בעתיד, גם אם צה"ל וגורמים בינלאומיים שואפים לפירוק מנשקו וליצירת מנגנון ניהול אזרחי ומובטח.