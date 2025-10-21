ארגון הטרור הרצחני חמאס נטל חלק משמעותי בתהליך הרכבת ממשלת טכנוקרטים שמתוכננת לנהל את רצועת עזה, וזאת בידיעת המתווכות הערביות.
על פי הדיווח של אליאור לוי בכאן רשת ב', חמאס בחר בערך מחצית מחברי הממשלה המוצעת, אנשי מקצוע שתומכים בארגון ובעקרונותיו, אם כי לא באופן גלוי. המתווכות, בראשן מצרים, הציגו לארגון את רשימת המועמדים המלאה כדי להבטיח את שביעות רצונו. בשלב השני נבחרו אנשי ממשלה נוספים על ידי הרשות הפלסטינית, בהסכמה שקטה לכך שחמאס יאייש למעשה את המחצית הראשונה של ההרכב.
מדובר במהלך שיאפשר לחמאס "אחיזה דרך הדלת האחורית" ברצועת עזה, גם אם פורמלית לא יישאר בשלטון הישיר. מדובר במהלך שעלול לשמר את כוחו של הארגון בעתיד, גם אם צה"ל וגורמים בינלאומיים שואפים לפירוק מנשקו וליצירת מנגנון ניהול אזרחי ומובטח.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יו
המטלית בכסא רה"מ עובד עלינו? הוא? הישר באדם?09:20 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי
ומה חשבתם שיהיה עם הדחיינים בשילטון ועם טורקיה-קטאר-מצרים כאחראים. דבר אחד ברור - שיטת ביבי של "חמאס בעזה" ו"רשות באיוש" תמשיך רגעית עד שחמאס יהיה גם באיו"ש.09:44 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
שחמאס יקח את ביבי. בכל זאת, שותף..09:40 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יו
המטלית בכסא רה"מ עובד עלינו? הוא? הישר באדם?09:20 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר