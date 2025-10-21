סגן נשיא ארצות הברית, מר ג'יימס דייוויד ואנס בישראל יחל את ביקורו בישראל. בעקבות הביקור משטרת ישראל מעדכנת על חסימות כבישים שיתבצעו

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יימס דייוויד ואנס בישראל יחל היום (שלישי) את ביקורו בישראל. בעקבות הביקור משטרת ישראל מעדכנת על הכבישים שייחסמו היום.

הכבישים שייחסמו החל מהשעה 13:45

•כביש 1 ייסגר ממחלף גנות לכיוון מזרח.

•מחלף דניאל בכניסה לכביש 6 ייחסם לכיוון דרום עד מחלף קרית גת.

•כביש 35 מחלף קרית גת ייחסם לכיוון מערב עד הכניסה לאזור התעשייה בקרית גת .

החסימות החל מהשעה 15:45

•ייחסם לתנועה כביש 35 מצומת אינטל לכיוון מזרח

•תחסם העלייה לכביש 6 ממחלף מאחז לצפון ועד למחלף דניאל.

•כביש 1 ייחסם ממחלף דניאל לכיוון מזרח עד ירושלים.

מהמשטרה נמסר: "מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו על מנת לאבטח, ללוות, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור.

מגן כחול 7 הינו מבצע לאומי מורכב ומשולב, אשר יתוכלל על ידי משטרת ישראל ויתמקד במספר גזרות, ובפרט: מרחב נתב״ג, אזור קריית גת, תל-אביב, ירושלים והצירים הראשיים המובילים לערים".

"בנוסף לפריסת הכוחות בשטח, יפעלו מרכזי שליטה ומוקדי משטרה במתכונת מתוגברת על מנת להבטיח פיקוד ושליטה אפקטיביים לאורך כל המבצע.

במהלך הביקור, צפויים שיבושי תנועה וחסימות צירים שונים בתוך העיר ירושלים. כמו כן ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בצירים הראשיים המובילים לעיר בימים אלה. משטרת ישראל תעדכן בסמיכות לביקור ובמהלכו, אודות כלל החסימות המתוכננות והשינויים הצפויים בהסדרי התנועה".

"אנו מבקשים להדגיש בפני כלי התקשורת והציבור כולו, כי בכל מהלך הביקור חל איסור מוחלט להעלאת כל כלי טייס (לרבות רחפנים) למרחב האווירי של נתב״ג, דרום וירושלים. משטרת ישראל תמשיך בהערכותה למען קיומו התקין של המבצע הלאומי ׳מגן כחול 7׳, בהיבטי פיקוד ושליטה, אבטחה, שמירה על הסדר הציבורי ותנועה, תוך צמצום הפגיעה בשגרת החיים של הציבור ככל שניתן".