צה"ל מפרסם תיעוד של כוחות חטיבת 'ההרים' (810) שהשמידו עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה בהר דב: "נמשיך להסיר כל איום"

צה"ל מפרסם היום (שלישי) תיעוד של כוחות חטיבת 'ההרים' (810) שהשמידו עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה בהר דב בשטח לבנון מצה"ל נמסר: "תשתיות אלו הושמדו במטרה למנוע התבוססות עתידית של ארגון הטרור במרחב הגבול. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

אמש צה"ל תקף יעדי טרור של ארגון הטרור חיזבאללה באזור אל-ג'רמק שבאזור האגן הליטאני שבדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל תקף מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון לפני זמן קצר, צה"ל בהובלת פיקוד הצפון, תקף באמצעות חיל האוויר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבלבנון. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בנסיונות שיקום של תשתיות טרור ברחבי לבנון".

"הימצאותם של תשתיות הטרור ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".