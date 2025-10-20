כשנתיים לאחר פרוץ מלחמת התקומה, גורמים מודיעיניים בישראל מציגים תמונה מדאיגה של היכולות הצבאיות שעדיין ברשות חמאס ברצועת עזה. על פי הדיווח בערוץ 14, לפי ההערכה, הזרוע הצבאית של חמאס מונה כיום כ-20 אלף מחבלים המאורגנים ב-6 חטיבות ו-24 גדודים, הפועלים ברמות כשירות שונות.
עוד עולה מהנתונים כי למרות מאמצי ההשמדה, בידי הארגון נותרו מאות רקטות ומספר קטן של משגרי רקטות לטווח קצר ובינוני, לצד אלפי טילי נ"ט, מטעני חבלה וקלצ'ניקובים. כמו כן, נמצא כי למעלה ממחצית ממערך המנהרות של חמאס – עדיין קיים.
לצד האיומים, מציינים בישראל כי הארגון חווה שחיקה מוראלית ופיקודית קשה: רוב הבכירים חוסלו, מקורות הידע נפגעו, ובמקרים רבים מחבלים זוטרים ממלאים תפקידים בכירים. תקיפות ממוקדות נגד מפקדות ואתרים אסטרטגיים גרמו להיחלשות יכולות הפיקוד והשליטה של הארגון.
למרות השחיקה, בצה"ל מדגישים כי פוטנציאל לפעולות טרור נגד ישראל עדיין קיים, גם אם מצומצם. בנוגע לזרוע המדינית של חמאס, היא אמנם שומרת על כוח, אך ההערכה היא כי תמיכת הציבור בעזה בארגון – בירידה.
מה זה לא "הנצחון המוחלט" ? מה לא באמת חיסלנו את "תוכנית הגרעין " של איראן ? מה יש עוד חיזבאללה בגבולנו הצפוני ? מה באמת התרפסנו בפני קטאר ? מה הסכמנו לאופק של מדינה פלסטינית ? לאן נעלמו כל החלומות המטורפים , שעלו לנו בדור שלם שנמחק ? מה קרה לחלמות ההתישבות מחדש ? לטרנספר מרצון ? לשכונת השוטרים ? לבוננזה הנדל"נית ? לטיילת טראמפ ? וכמה מיליארדים עלו לנו הפנטזיות האלה ועוד יעלו ? ממשלה מהגיהנום, שרים מהשאול, וח"כים שהם המיץ של הזבל ....המשך 21:24 20.10.2025
