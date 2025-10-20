בזמן ביקורו של סגן נשיא ארה"ב ואנס בישראל צפוי להיחסם מחר כביש מספר 1 בשעות הבוקר והחל מהצהריים גם חלקים מכביש 6 ומכביש 35. במהלך הביקור יחסמו רחובות רבים בתל אביב ובבירה

משטרת ישראל הודיעה כי השלימה את ההכנות לקראת ביקורו מחר של סגן נשיא ארצות הברית, מר ג'יימס דייוויד ואנס בישראל. הביקור יתקיים החל ממחר 21.10.25, יום שלישי בשעות הצהריים ועד יום חמישי 23.10.25, בשעות הצהריים. מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו החל ממחר בשעות הבוקר על מנת לאבטח, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך ימי הביקור.

״מגן כחול 7״ הינו מבצע לאומי מורכב ומשולב, אשר יתוכלל על ידי משטרת ישראל ויתמקד במספר גזרות, ובפרט: מרחב נתב״ג, אזור קריית גת, תל-אביב, ירושלים והצירים הראשיים המובילים לערים. בנוסף לפריסת הכוחות בשטח, יפעלו מרכזי שליטה ומוקדי משטרה במתכונת מתוגברת על מנת להבטיח פיקוד ושליטה אפקטיביים לאורך כל המבצע.

במהלך הביקור, החל ממחר וביום חמישי, צפויים שיבושי תנועה וחסימות צירים שונים בתוך העיר ירושלים. כמו כן ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בצירים הראשיים המובילים לעיר בימים אלה. משטרת ישראל תעדכן בסמיכות לביקור ובמהלכו, אודות כלל החסימות המתוכננות והשינויים הצפויים בהסדרי התנועה.

אנו מבקשים להדגיש בפני כלי התקשורת והציבור כולו, כי בכל מהלך הביקור חל איסור מוחלט להעלאת כל כלי טייס (לרבות רחפנים) למרחב האווירי של נתב״ג, דרום וירושלים.

משטרת ישראל תמשיך בהערכותה למען קיומו התקין של המבצע הלאומי ׳מגן כחול 7׳, בהיבטי פיקוד ושליטה, אבטחה, שמירה על הסדר הציבורי ותנועה, תוך צמצום הפגיעה בשגרת החיים של הציבור ככל שניתן.

חסימות ושינויים בהסדרי התנועה הצפויים במהלך ימי הביקור:

יום שלישי

עם נחיתת סגן נשיא ארצות הברית בישראל (בסביבות השעה 12:00), צפוי להיסגר לתנועה בשעה 09:00 כביש מספר 1 לכיוון דרום. כמו כן ייחסם לתנועה מחלף דניאל בכניסה לכביש 6 לכיוון דרום עד מחלף קרית גת וכביש 35 לכיוון מערב עד הכניסה לאזור התעשייה.

החל משעות הצהריים ייחסם לתנועה כביש 35 מצומת אזכור/אינטל לכיוון מזרח והעלייה לכביש 6 ממחלף קריית גת לצפון ועד למחלף דניאל.

מחלף דניאל יחסם לתנועה כביש 1 לכיוון מערב עד כביש 20 לכיוון צפון ועד למחלף השלום.

מחלף השלום ייחסם לתנועה דרך צומת עזריאלי, קפלן ועד לקרייה והרחובות הסמוכים.

בשעות אחר הצהריים צפויים להיחסם לתנועה קפלן, צומת עזריאלי דרך מחלף השלום וכביש 20 ממחלף השלום לכיוון דרום ועד לכביש 1 לכיוון מזרח ועד לגינות סחרוב.

יום חמישי

החל משעות הבוקר ייחסם לתנועה כביש מספר 1 לכיוון מערב מגינות סחרוב עד לנתב"ג.

במהלך הביקור ייחסמו בירושלים הרחובות עזה, רמב"ן, הנשיא, אגרון, ז'בוטיסקי, דוד המלך ועוטף העיר העתיקה. בימי הביקור. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזורי החסימות עם כלי רכב פרטיים ולהחנות בחניון נחל צופים.