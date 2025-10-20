צפו: ח"כ מירב בן ארי משיבה להתקפות של השר דוד אמסלם ותוקפת חזרה: "אני לא רואה אותך ממטר! מי אתה בכלל?? אתה כזה קטן".

מסכת ההשמצות ההדדיות בכנסת היום נמשכת: מוקדם יותר השר דוד אמסלם עלה לדוכן ותקף בחריפות את ח"כ מירב בן ארי מ"יש עתיד".

בתורה היא עלתה לדוכן ותקפה חזרה את אמסלם: "השתלכת בי. אני לא רואה אותך ממטר. אתה כזה קטן. מי אתה בכלל? אני, מה שעשיתי למדינת ישראל – אתה לא תגיע בכלל…. ככה אתה מדבר לחברת כנסת?.. אתה אומר לי לצחצח את הנעליים של לפיד? לנשים הכל מותר! מותר להגיד לנשים לצחצח נעלים! תגידו, הכל מותר??". דברי ח"כ בן ארי.

צפו בקטע מנאומה: