נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עסק שוב בהתפתחויות האזוריות במזרח התיכון, והמשך שימור הפסקת האש העדינה בין ישראל וחמאס. טראמפ שיגר שורה של איומים לעבר חמאס, אך גם הביע את מחויבותו לשימור הפסקת האש.
הנשיא טראמפ התבטא שוב בנושא הלחימה בעזה במענה לשאלות כתבים, בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי חמאס אמש, והתגובה הישראלית שהגיעה בעקבותה.
טראמפ הסביר כי למרות שלא נתן לישראל את תמיכתו לחזור ללחימה מלאה ברצועה, הוא מחויב לטפל בהפרות חמאס: "לא אמרתי לישראל לחזור פנימה, נטפל במהירות בסיטואציה עם חמאס. נוקטים המון פעולות כדי לשמר את המשך הפסקת האש".
הנשיא המשיך ואיים כי אם חמאס ימשיך את ההפרות, המחיר יהיה קטסטרופלי: " ישראל תכנס חזרה לעזה תוך שתי דקות אם אני ארשה להם. אנחנו בינתיים לא עושים את זה".
לבסוף התחייב טראמפ כי אם ארגון הטרור יתמיד בפעולותיו המפרות את תנאי ההסכם: "אנחנו נותנים להם לחמאס עוד קצת זמן. אם הם לא יתנהגו יפה הם יושמדו".
שלמה יגאל גבאי
קשקשן. אין עוד מלבדו19:20 20.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
