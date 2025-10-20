נתניהו התחייב לקדם את חוק הגיוס מיד עם פתיחת המושב, אך יו"ר ועדת החוץ והביטחון ביסמוט מודיע על דחייה נוספת בדיונים.

למרות הצהרתו הברורה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם פתיחת מושב החורף של הכנסת, לפיה קידום חוק הגיוס יחל באופן מיידי, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, מודיע היום על עיכוב נוסף בדיונים – מה שמעמיד בספק את עמידת הממשלה בלוחות הזמנים שהוצגו לציבור ולשותפים הקואליציוניים.

על פי הודעת הוועדה שנשלחה לחברי הכנסת, הייעוץ המשפטי טרם השלים את גיבוש טיוטת הצעת החוק, המבוססת על המסמך המסכם שהועבר לידי הוועדה. בשל כך, החליט ביסמוט לדחות את הדיונים שתוכננו לשבוע הקרוב, עד שתוגש טיוטה משפטית מסודרת שתאפשר דיון מהותי ומדויק במסגרת הליך החקיקה.

עוד באותו נושא בגלל הפגנות: כבישים מרכזים ברחבי הארץ נחסמו, הרק"ל הושחתה 17:40 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

"השלב הבא בדיון יתקיים רק על בסיס טיוטה משפטית מגובשת כחלק מהליך חקיקה יעיל וממוקד", נמסר.

בימים הקרובים צפויה הוועדה לפרסם מועדים חדשים לדיונים, אולם בשלב זה אין תאריך יעד ברור. העיכוב הנוכחי מצטרף לשורה של דחיות ומחלוקות פוליטיות סביב נוסח החוק, הנחשב לנפיץ במיוחד הן בזירה הציבורית והן בתוך הקואליציה עצמה.