פרסום ראשון: עשרות תושבים בעץ אפרים בשומרון ובנווה דניאל בגוש עציון התייצבו הבוקר בגופם בשערי הישובים, כדי למנוע הכנסת ערבים לישוב בידי צה"ל לטובת המסיק. שוטרי מג"ב הדפו את התושבים בטענה כי הם "מפרים את הסדר". אחד התושבים הגיב בזעם: "מי שמפר את הסדר הוא מי שמכניס רוצחים לישובנו".

עונת המסיק הערבי ביו"ש שהחלה בשבועות האחרונים, הביאה עמה גם השנה גל של התפרעויות בחסות הרש"פ ופרובוקציות של פעילים זרים בסמוך לישובים יהודים. בחלק מהמקרים מנע צה"ל מסיק בקרבת הישובים, אולם במקומות רבים התעקשה מערכת הביטחון לאפשר לערבים להתקרב לבתי התושבים.

צפו בעימות בין התושבים לשוטרי מג"ב:

הבוקר (שני), בעקבות כוונת צה"ל לאפשר מסיק ערבי בשטח הישוב, התייצבו בשעת בוקר מוקדמת עשרות תושבים מעץ אפרים ואורנית שבמערב השומרון בשער הישוב, והודיעו כי ימנעו בגופם את הכנסת הערבים שהגיעו רכובים על גבי טרקטורים. שוטרי מג"ב הדפו את התושבים, ואפשרו בכוח את כניסת הערבים בטענה שהתושבים "מפרים את הסדר".

במקביל, התייצבו גם תושבי נווה דניאל שבגוש עציון בכניסה לישובם, והעבירו מסר ברור כי לא יאפשרו מסיק ערבי בשטח הישוב או בקרבת הבתים. בצה"ל התעקשו, אך בעקבות נחישות התושבים התקפלו הערבים בחזרה לכפר.

"לא אני זה שמפר את הסדר, אלא אלו שהחליטו להכניס את האויבים שלנו לתוך הישוב", הגיב בזעם אלי זינגר, תושב עץ אפרים שיצא לחסום את כניסת הערבים. "אנחנו מתמודדים כאן עם אויב בזמן מלחמה שמנצל את המסיק לאיסוף מודיעין, ולמרות זאת בצה"ל לא מתייחסים אליו כך. הקונספציה של ה6.10 עדיין חיה ובועטת".

"יצאתי לכאן היום ב5 בבוקר כדי למנוע מהאויב להגיע עד אלי לבית, למנוע את הטבח הבא, את האונס הבא, את מה שהאויב מייחל אליו. הבטיחו לנו שהערבים ייכנסו עם ליווי ויהיו מאובטחים, אבל שיקרו לנו בפנים. שוטרי מג"ב דחפו אותנו הצידה, ונתנו לטרקטורים לנסוע לבד לתוך הישוב. האמנתי וקיוויתי שהמצב ישתנה בעקבות המלחמה, אך הוא הולך להתפוצץ לנו בפנים", התריע זינגר.