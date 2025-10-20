תאונת דרכים קטלנית ברמת הגולן בין טרקטור למשאית בסמוך ליישוב אבני איתן: הרוג, פצוע קשה שפונה במסוק ומספר פצועים קל בזירה.

תאונת דרכים קטלנית: בכביש 98, בסמוך ליישוב אבני איתן שברמת הגולן אירעה בשעה האחרונה תאונת דרכים קטלנית בין טרקטור למשאית. בן 25 נהרג וגבר נוסף נפצע קשה ופונה במסוק לבית החולים.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 15:31 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על תאונת דרכים בין טרקטור למשאית בכביש 98 בסמוך לישוב אבני איתן. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 25, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקובעים את מותו במקום. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה מעניקים טיפול רפואי ומפנים במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים 4 פצועים, בהם: לבי"ח רמב"ם גבר כבן 25 במצב קשה, מעורפל הכרה עם חבלת ראש. למרכז הרפואי בצפון (פוריה): 2 פצועים שקפצו מהטרקטור לפני ההתנגשות ונחבלו קלות ואת נהג המשאית במצב קל.

פרמדיקית מד"א טל טבצ'ניק וחובש מד"א גדי אלי, סיפרו:

"ראינו טרקטור מרוסק לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה עם משאית ולצידו היו ארבעה עובדים זרים כאשר אחד מהם שוכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וחבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. פצוע נוסף, גבר כבן 25 נפצע באורח קשה בראשו והכרתו הייתה מעורפלת. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים רמב"ם כשמצבו יציב. 2 פצועים נוספים שהיו על הטרקטורון קפצו ממנו טרם התאונה ונחבלו קלות בגופם, נהג המשאית גם הוא נפצע באורח קל. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב."