הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון השמידה הבוקר (שני) ברמת הגולן תחמושת סורית בת עשרות שנים, שפונתה לאחרונה מהמוצב הסורי עין עלמין.
מוצב עין עלמין נפתח לציבור הרחב בחול המועד סוכות, לאחר שפונה מתחמושת ונפלים. הבוקר כאמור הושלם תהליך הפינוי בפיצוץ מבוקר של מאות חימושים בשטח האש נפח ברמת הגולן.
במהלך עבודות הפינוי נמצאו למעלה מ-600 חימושים שונים ובניהם: רימונים, פגזי מרגמה בגדלים שונים, פגזי RPG רובי קלאצ׳ניקוב ועוד. מוצב עין עלמין שננטש ע״י הצבא הסורי במהלך מלחמת ששת הימים, נחשב לאחד מהמוצבים הגדולים שהיו לצבא הסורי ברמת הגולן. המוצב משתרע על פני 45 דונם וכולל תעלות לחימה, מתחמי בונקרים תת קרקעיים וכ-15 מבנים מעל הקרקע ששימשו את החיילים הסוריים.
