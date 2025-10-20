כולנו זוכרים מה קרה כשנועה קולר יצרה סדרה קומית לכאן 11, ואיך זה נגמר בסערה גדולה, עם הסדרה "חזרות". אבל הפעם היא חוזרת עם סדרה חדשה, "מקום שמח" והאיכויות של נועה קולר לא משתנות

לפעמים, בשביל להתחיל מחדש, צריך להרגיש את הסוף. זו הסיסמה שמסכמת את "מקום שמח", הדרמה הקומית החדשה שיצרו נועה קולר ורם נהרי. הסדרה, שתעלה בקרוב בערוץ כאן 11, מציגה מסע פרוע של גילוי עצמי, משפחה ומשברי חיים, עם נגיעה הומוריסטית ורגשית עמוקה. נכון שהיה לנו את נועה קולר על המסך ב"קופה ראשית", אבל עכשיו כשהיא חלק מהיוצרים – הצפייה גדלה.

צפו בהצצה – "מקום שמח":

עלילת הסדרה: משבר גיל 40 ומסע מחודש לחיים

במרכז הסיפור עומדת ורד (נועה קולר), אישה במשבר גיל 40. הנישואים שלה לבן (אביהו פנחסוב) רדומים כבר 15 שנים, העבודה כקלינאית תקשורת משעממת, והבית המשפחתי חונק. ורד היא אמא של יעל ועידו, חיה חיים קונבנציונליים, אבל בתוכה סוערת נשמה שמחפשת להפוך כל רגע אנלי לפיוט. מצד אחד, היא מרגישה בשלות, מיניות וכוח שלא היו לה מעולם, ומצד שני – היא כלואה בתא משפחתי מחניק.

הטוויסט הגדול מגיע כשאמה, נעמי (תיקי דיין), המזדקנת, מכריזה בערב אחד שאיבדה טעם בחיים ומבקשת מורד להרוג אותה: "אני הענקתי לך חיים, ואת תעניקי לי את המוות". ורד, קשורה לאמה בעבותות ולא מסוגלת לדמיין חיים בלעדיה, מסרבת ומחליטה לצאת למסע פרוע כדי להחזיר טעם לחיים של שתיהן. המסע הזה מוביל להתפתחויות מפתיעות ומצחיקות, שמאתגרות את גבולות המשפחה והאישיות.

דמויות מרכזיות וקווי עלילה משניים

לעומת הנישואים הרדומים של ורד ובן, חברתה מהצבא, אוסי (מורן סטויצקי), חיה חיים הפוכים – רווקה שמחליפה בני זוג בקצב מהיר. כרגע היא עם יותם (עידן חביב), מאמן רגשי שמייצר "מרחבים להתפתחות כנה", לפחות כך הוא טוען. בן רואה בו שרלטן, אבל ורד מחליטה לשדך בינו לבין אמה נעמי – כדי להחזיר לאמא קצת רוח חיים. השידוך הזה הופך לטעות הגדולה ביותר של ורד, או אולי לדבר הנכון ביותר – תלוי מנקודת המבט.

הסדרה כוללת גם שחקנים נוספים כמו ליא קניג, רועי עידן ועוד, שמוסיפים עומק לעולם הדמויות.

יוצרים והפקה: נועה קולר ורם נהרי מאחורי הקלעים

הסדרה נוצרה על ידי נועה קולר ורם נהרי, כאשר קולר כתבה את התסריט ונהרי ביים. ההפקה היא של חברת יסמין טי וי, הידועה מסדרות כמו "שעת אפס" ו"אבירם כץ". השילוב בין דרמה קומית לבין נושאים עמוקים כמו מוות, משפחה ומשברי זהות הופך את "מקום שמח" ליצירה מרעננת בטלוויזיה הישראלית.

אל תפספסו את הבכורה ב-2 בנובמבר בערוץ כאן 11 ובכאן BOX. הסדרה תשודר בימי ראשון ורביעי אחרי "בואו לאוכל איתי".