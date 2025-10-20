שורדי השבי שגב כלפון ובר קופרשטיין ששבו לפני שבוע משבי ארגון הטרור חמאס בעזה אחרי 738 ימים, שוחררו ממתחם השבים במרכז הרפואי שיבא

שורדי השבי שגב כלפון ובר קופרשטיין ששבו לפני שבוע משבי ארגון הטרור חמאס בעזה אחרי 738 ימים, שוחררו היום (שני) ממתחם השבים במרכז הרפואי שיבא. מבית החולים נמסר: "צוות המרכז הרפואי ימשיך ללוות את השבים מהשבי ובני משפחותיהם במסגרת מרכז ״שבים לחיים״. אנו ממשיכים לחכות ולייחל לשובם של כל החטופים לישראל".

הם לא הראשונים ששוחרו היום מבית החולים אחרי שמוקדם יותר פורסם כי רום ברסלבסקי, ששב גם הוא לפני שבוע משבי ארגון הטרור חמאס בעזה אחרי 738 ימים, שוחרר ממתחם השבים במרכז הרפואי שיבא תל השומר.

אמש שוחררו שישה שורדי שבי מבית החולים וחזרו לביתם: מקסים הרקין, יוסף חיים אוחנה האחים דוד ואריאל קוניו והאחים גלי וזיו ברמן.