מהמרכז הרפואי שיבא נמסר כי יוסף חיים אוחנה והאחים דוד ואריאל קוניו שוחררו היום (ראשון) מבית החולים שישה ימים אחרי ששוחררו משבי החמאס. מבית החולים נמסר: "צוות המרכז הרפואי ימשיך ללוות את השבים מהשבי במסגרת מרכז ״שבים לחיים״. אנו ממשיכים לחכות ולייחל לשובם של כל החטופים לישראל".

מוקדם יותר היום שבוע אחרי ששוחררו מעזה, שורדי השבי דוד ואריאל קוניו פרסמו מסר ראשון שפורסם לקראת חזרתם הביתה, האחים פרסמו מסר לציבור בו קראו להמשיך לפעול לשחרורם של החללים החטופים שנותרו בידי החמאס.

"שלום לכל עם ישראל המדהים! שנינו יצאנו לפני מספר ימים מהחושך אל האור. אנחנו יודעים כמה נאבקתם כדי שנחזור הביתה, ואנחנו רוצים להודות לכל אחד ואחת מכם שיצאתם מהבית בכל מזג האוויר. ברגעים הכי קשים שם, הרגשנו שאתם נלחמים עלינו. שאתם לא מוותרים!" אמר דוד. "אני לא מאמין שאני אומר את זה אבל החלום שלי התגשם: אני מספר לאמה ויולי כל ערב סיפורים לפני השינה. אני זוכה לחבק שוב את אהבת חיי שרון".

אריאל הוסיף וחיזק את אחיו: "תודה לאבא, אמא, לאחים המדהימים שלנו, וכמובן לארבל אהובתי, שלא הפסקתם לרגע להילחם".