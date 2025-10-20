מלון Isla Brown החדש באילת משלב עיצוב יוקרתי, אווירה תל אביבית וחוויית ריזורט אורבנית עם נוף פנורמי, בריכה מרהיבה וספא מפנק. המלון מציע חוויה ייחודית עם Rooftop 42° לארוחות שף, מועדון ילדים ועוד

חם? שמש? לקראת הסתיו והחורף אילת מתחדשת. תחת מותג היוקרה הבינלאומי Isla Brown, במיקום מושלם שמחבר בין נגישות מלאה לבין שקט אמיתי, רחוק מהמולת הטיילת וקרוב לכל מה שחשוב בעיר הדרומית.

חופשה מסוג שעוד לא היתה בעיר

מנכל המלון ושותף במלונות קנדה ישראל ראובן אלקס אומר לסרוגים: "לראשונה זהו שילוב בין הסטייל התל אביבי של בראון, עיצוב בינלאומי, אווירה קלילה וחוויית ריזורט אורבנית ייחודית בשמש האילתית הממכרת".

158 חדרים מעוצבים המקיפים בריכה רחבה ועוטפת שמלווה את כל קומת הקרקע.

אבל חכו.

רגעי הקסם האמיתיים מחכים דווקא למעלה – על גג המלון, ב־Rooftop 42°.

בין הרי אדום לים האדום, מול נוף פנורמי עוצר נשימה, ארוחות שף ייחודיות – עם מזנוני בוקר וערב, עמדות גריל, מאפים טריים וניחוחות ים־תיכוניים.

רוצים להתמסר לרוגע? Isla Spa מחכה לכם עם טיפולים זוגיים, סאונה יבשה ורטובה, חדר כושר ומרפסת שיזוף שלוקחת את השקט צעד קדימה. מגיעים עם ילדים? מועדון Brown Junior Club המושקע ידאג שגם להם תהיה חוויה כיפית ובסטייל.

גם למשרתי המילואים דאגו כאן.

משרתי מילואים ששירתו שירות מילואים של 60 יום ומעלה בשנה האחרונה ויש ברשותם את שובר הנופש – ניתן לממש את השובר גם במלון איסלה בראון 42 באילת עד סוף שנת 2027.

אז תארזו משקפי שמש, תשאירו את הדאגות בבית ובואו. לוהט כאן במובן הטוב.