שנה אחרי הזכייה ב"האח הגדול", אור בן דוד שוב בכותרות – הפעם מהצד המשפטי. בעקבות פוסט שבו השווה אותו ניר אבישי כהן לראשי טרור, הוגשה תביעה על סך 70 אלף שקלים ודרישה להתנצלות פומבית

שנה לאחר שזכה ב"האח הגדול" והפך לאחת הדמויות המזוהות עם העונה הקודמת, אור בן דוד שוב בכותרות – הפעם מהצד המשפטי. הזוכה הטרי פתח בהליך תביעה נגד דייר העבר והפעיל החברתי ניר אבישי כהן, בעקבות פוסט שפרסם כהן ברשתות החברתיות ובו תקף את זכייתו והשווה אותו, בין היתר, לראשי ארגוני טרור.

"במדינת הביביזם הקהל בחר אדם כמו אור"

בפוסט שעלה לאינסטגרם, כהן כתב בין היתר כי "במדינת הביביזם הקהל בחר כמו אור". לפי מכתב ההתראה שנשלח אליו, כהן אף השווה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר איתמר בן גביר, יחיא סינוואר וחסן נסראללה – והשווה אליהם גם את בן דוד.

עורכי דינו של בן דוד, מגי ישראלי ואסף שרעף, טוענים כי מדובר בהשוואה הפוגעת קשות בשמו הטוב: "דבריך מהווים השמצה חמורה ואף שטנה, שנכתבה על רקע תקופה רגישה במיוחד – בזמן מלחמה שבה עם ישראל מתמודד מול אותם מרצחים ממש".

דרישה לפיצוי והתנצלות

במכתב שנשלח לכהן נדרש להסיר את הפוסט באופן מיידי ולפרסם התנצלות פומבית. לאחר שלא התקבלה תגובה, הוגשה לבית המשפט תביעה על סך 70 אלף שקלים. לפי הדיווח של סוויסה, בן דוד דורש גם הבהרה פומבית שתנקה את שמו מההשוואה.

כהן, בשלב זה, טרם מסר תגובה רשמית. לפי הפרסום, הדיון צפוי לעסוק בשאלה האם ההשוואה שביצע חורגת מגבולות חופש הביטוי ונכנסת תחת הגדרת לשון הרע.

הדרמה ממשיכה – רק שהפעם לא בבית "האח הגדול"

בעוד את הדרמות בתוכנית ראינו תחת מצלמות 24/7, הפעם העימות מתנהל במקום אחר לגמרי – באולמות המשפט. הצדדים צפויים להיפגש בקרוב לדיון ראשון, שיכריע האם מדובר בביקורת לגיטימית או בפגיעה בשמו של הזוכה הטרי.