מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התייחס לאירועי הדרבי התל אביבי בו נפצעו אמש (ראשון) עשרות אנשים, בעקבות השלכת אבוקות ומהומות בין האוהדים למשטרה: "הכתובת הייתה על הקיר"

ההודעה המלאה: "הכאוס במשחק הדרבי התל-אביבי אמש הוא תמרור אזהרה נוסף לתופעה שמפניה מתריעה ביקורת המדינה במשך שנים הכתובת הייתה על הקיר. כבר לפני ארבע שנים קראנו, בדוח ביקורת מעקב על מניעת האלימות בספורט, לקדם את הפקתם של כרטיסי אוהדים עם זיהוי טכנולוגי שיאפשרו למנוע מבעוד מועד מאוהדים אלימים שהורחקו מהמגרשים לשוב אליהם – כמקובל במדינות שונות".

"המלצנו גם להתקין בכל האיצטדיונים והיכלי הספורט מצלמות זיהוי פנים שיאפשרו לזהות מתפרעים ביציעים. המלצות אלה טרם יושמו.כפי שראינו אמש, האלימות משתוללת באין מפריע, ואף מחמירה מעונה לעונה מבלי שניתן לה מענה מצד הגורמים הרלוונטיים. כתוצאה מכך, נפגעת חוויית הספורט של עשרות אלפי אוהדים ביציעים ושל עוד מאות אלפי צופים בבתים".

"אסור לחכות לאסון. אני קורא למשרד התרבות והספורט, למשרד לביטחון לאומי, למשטרת ישראל ולכל יתר הגורמים הרלוונטיים לפעול לאלתר. חייבים לעצור את האלימות במגרשי הספורט".

מיקי זוהר: "הגיע הזמן שנגיע לפורעים עצמם"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס גם הוא לאירוע: "עשרות אלפי אוהדים שבאו לראות ולהנות מחגיגת כדורגל שילמו אמש מחיר בשל קומץ מתפרעים שהחליטו להשליך חזיזים ורימוני עשן למגרש שחלקם אף פגעו בשוטרים ובאוהדים וסיכנו חיים.

"מיומי הראשון בתפקיד אני נאבק נגד האלימות הזאת ולאורך כל הקדנציה אני פועל מול משרד המשפטים כדי שיאשרו את התקנת מצלמות לזיהוי פנים והחמרת הענישה למתפרעים במגרשים והגיע הזמן שיקבלו את עמדתי על מנת שנוכל להגיע לפורעים עצמם ולא לפגוע בקהל שמשלם מחירים בגין קומץ אוהדים אלימים".

בסך הכל נפצעו 37 אוהדים ו-5 שוטרים (פגיעה ישירה של רימון עשן), כאשר במניין הפצועים היו 2 ילדים שנפגעו מהשלכת רימון עשן שפגע בהם ככל הנראה באופן ישיר וגרם לכוויות. בגזרת המעצרים, נעצרו ע"י המשטרה סה"כ 40 חשודים 11 מתוכם נכלאו ויובאו לבית המשפט מחר בשעות הבוקר, ייתר החשודים שוחררו בתנאים מגבילים.