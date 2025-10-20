מכבי חיפה הודיעה כי קשר הקבוצה ליאור קאסה, עבר בבי"ח רמב"ם ניתוח ברצועה הצולבת. לאחר ההחלמה מהניתוח, יחל קאסה בתהליך השיקום

מכבי חיפה הודיעה כי קשר הקבוצה ליאור קאסה, עבר הבוקר (שני) בבי"ח רמב"ם ניתוח ברצועה הצולבת. את הניתוח ערך הרופא של הקבוצה, ד"ר בצלאל פסקין. לאחר ההחלמה מהניתוח, יחל קאסה בתהליך השיקום. מהקבוצה נמסר: "אנו מאחלים לליאור בריאות וחזרה מהירה למגרשים".

אמש דווח כי לאחר שבמוצאי שבת הירוקים איבדו יתרון כפול והפסידו 2:3 למכבי נתניה על פי הדיווח באתר one מאמן מכבי חיפה דייגו פלורס יפוטר מתפקידו.

עוד באותו נושא דיווח: זעזוע במכבי חיפה אחרי ההפסד לנתניה 11:09 | שמחה רז 1 0 😀 👏

הירוקים עלו ליתרון משערים של דולב חזיזה (15) וקני סייף (59) מאור לוי (61) ורותם קלר השוו במהירות בדרך לסיום משחק משוגע. הירוקים קיבלו פנדל בדקה ה-88 אותו החטיא ג`ורג`ה יובאנוביץ ובתוספת הזמן היהלומים קיבלו פנדל אותו מתאוס דאבו תרגם לשער ניצחון.