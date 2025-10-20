נתונים מדאיגים: דו"ח ICA לשנת 2025 חושף עלייה כפולה בשימוש בחומרים ממכרים בקרב בני זוג של משרתי מילואים, לצד סיכון מוגבר לחרדה ו-PTSD

שנתיים לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש (ICA) מפרסם את דו"ח ההשפעה השנתי לשנת 2025, החושף נתונים מדאיגים על עלייה בשימוש בחומרים ממכרים בקרב הציבור הישראלי, בדגש על בני ובנות זוג של משרתי צבא ומילואים. הדו"ח מצביע על התקבעות הרגלים מסוכנים ועל הצורך הדחוף בתוכנית לאומית להתמודדות עם התופעה.

ממצאי הדו"ח: עלייה בשימוש בחומרים ממכרים

הדו"ח חושף כי בקרב בני זוג של משרתי צבא ומילואים, שיעורי השימוש הבעייתי בחומרים ממכרים גבוהים פי שניים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית:

אלכוהול : 19% דיווחו על שימוש בעייתי לעומת 11% באוכלוסייה הכללית.

קנאביס : 18.6% בקרב בני\בנות זוג של משרתי מילואים לעומת 10.1% באוכלוסייה הכללית.

אופיאטים במרשם: 11% לעומת 4.1% באוכלוסייה הכללית.

בנוסף, בני זוג אלה נמצאים בסיכון מוגבר לחרדה ו-PTSD, מה שמעיד על השפעת המלחמה המחלחלת למעגלי המשפחה והזוגיות. הדו"ח מציין כי הרגלים מסוכנים שנוצרו בתחילת המלחמה התקבעו, למרות ירידה מסוימת בתסמיני פוסט-טראומה.

באוכלוסייה הכללית, אחד מכל ארבעה ישראלים מדווח על שימוש בסיכון מוגבר בחומרים ממכרים. נרשמה עלייה של פי 2.5 בצריכת תרופות הרגעה ושינה, ופי 2 בשימוש בממריצים ומשככי כאבים אופיאטים. בקרב צעירים (18-26), אחד מכל שלושה נמצא בסיכון מוגבר, ובקרב הסובלים מ-PTSD משמעותי, אחד מכל שניים מדווח על שימוש בעייתי.

קריאת השכמה: הצורך בתוכנית לאומית

ענבל דור קרבל, מנכ"לית ICA, מסרה: "שנתיים ל־7 באוקטובר, והמצב הלאומי המתמשך והכואב נוכח ביום־יום של כולנו. הנתונים הקשים שחשפנו בדו"ח ההשפעה השנתי שלנו מהווים קריאת השכמה. חשוב לפעול לקידום תכנית רחבה, שתאגד את כלל הגורמים בישראל: להרחיב ולהתאים את שירותי בריאות הנפש לטיפול בהתנהגויות סיכון והתמכרות, להקים מסגרות טיפול ייעודיות, להנגיש מענים בקהילה, בקופות החולים, בבתי הספר ובמקומות העבודה ולשבור את הסטיגמות שמונעות מאנשים לפנות לעזרה".

פעילות ICA: מענה לצרכים בשטח

הדו"ח מפרט את פעילות ICA בשנתיים האחרונות:

פתיחת ICAMH : מרכז לאומי להתמכרויות ובריאות הנפש בירושלים, בשיתוף האוניברסיטה העברית והדסה.

מרפאת "נטע" : מרפאה ייעודית לנוער בנתניה.

תכנית "דרך אחרת": שילוב טיפול בהתמכרויות במסגרות לטיפול בטראומה, כולל עבור לוחמים ולוחמות.

בנוסף, ICA הכשירה מעל 21,000 אנשי מקצוע, והגיעה ל-280,000 תלמידים ו-54,000 בני נוער בתוכניות מניעה.