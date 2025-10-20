אורן קולא, ספד לבנו רס"ן יניב הי"ד שנהרג אתמול בקרב עם מחבלים ברפיח: "האורגן והגיטרה החשמלית נשארו מיותמות". האב הבטיח לחיילי גדוד 932: "אנחנו מחזקים אתכם ובטוחים שתעמדו איתן"

בהר הרצל בירושלים נערכת הלוויתו של רס"ן יניב קולא ז"ל, מפקד פלוגת החוד של גדוד 932 בחטיבת הנח"ל, שנפל אתמול (א') בהיתקלות עם מחבלים ברפיח. אביו אורן ספד לו במילים קורעות לב אשר תיארו את האור שהפיץ הבן ואת החלל העצום שהותיר אחריו.

"ילד שלי, ילד שלנו, החלל שהשארת הוא עצום," פתח האב אורן את הספדו. "אין לתאר את החוסר שנותר כשאתה כבר לא איתנו. בכל מקום שהיית הבאת טוב. בכל אשר נגעת הפכת לאור." הוא הדגיש כי יניב תמיד היה נאמן לעצמו, והקרין את אופיו המיוחד בין אם עסק בהתנדבות ובין אם העניק תמיכה לחברים או ליריבים.

חייל נשמה, יסודי ומוזיקלי

האב תיאר כיצד תכונותיו האישיות של יניב שירתו אותו בתפקידו הפיקודי. "היסודיות בה עשית דברים והירידה לפרטים היו נר לרגליך, כמו הדרך בה ניהלת את הפלוגה שלך ואת ההקמה שלה מחדש." אורן הוסיף כי ניהול הפלוגה שלו שימש "מופת ורק העצימה את האיש חייל נשמה שאתה".

לצד תפקידו הצבאי, רס"ן יניב קולא היה בעל נפש של אמן ואיש ספר. האב הזכיר את המוזיקליות של בנו ואת התמונות המשותפות שלהם עם הגיטרה, בין אם בהבדלה, בטקס יום הזיכרון או במהלך מסע בהר האפר בפולין. "האורגן והגיטרה החשמלית נשארו מיותמות ורק זיכרון מיותם מהנגינה שלך," ספד האב.

בנוסף למוזיקה, יניב היה קורא נלהב: "הקריאה והספרים שתמיד היו בידך," אמר האב, וציין כי יניב קרא מגוון רחב של ספרים, כולל ביוגרפיה צבאית, ספרי מתח, ספרי שירה וזיכרונות של פוליטיקאים. הוא הוסיף בכאב כי שבת בצהריים לא תהיה עוד אותה דבר ללא "פתון החידון או ספר שירים שכל דף ודף נחקרו".

מסר לחיילים: "תעמדו איתן על הגנת המדינה"

בסיום דבריו, פנה אורן קולא לחבריו לנשק של יניב: "לכם, משפחתינו מגדוד 932 והפלחו"ד, אנחנו מחזקים אתכם ובטוחים שתעמדו איתן על הגנת המדינה וגבולותיה".

הוא סיים את הספדו האישי בהבטחה: "ילד שלנו, נוח על משכבך בשלום, שמור עלינו ועל נטע מלמעלה. אנחנו כאן נעשה הכל כדי לשמר אותך ולתת ביטחון לכולם. אוהב אבא".