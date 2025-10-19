דובר צה"ל התיר כעת (ראשון) לפרסום, כי שני לוחמים נהרגו בתקרית הקטלנית הבוקר ברפיח. הלוחמים הם רס״ן יניב קולא (Yaniv Kula), בן 26, ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.
וסמ״ר איתי יעבץ (Itay Yavetz), בן 21, מודיעין-מכבים-רעות, לוחם בתכנית ארז בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרם ברוך.
נזכיר כי בתגובה לתקרית זו שפרטיה הותרו לפרסום רק כעת, צה"ל הפר אף הוא את הפסקת האש ותקף ברחבי רצועת עזה.
בתקרית, כלל הנראה יצאו שני מחבלים ממנהרה תת קרקעית, אחרי שזוהו שיגרו טיל RPG לעבר שני באגרים (מחפרים) – כלים הנדסיים של צה"ל. מהפיצוץ נהרגו 2 הלוחמים ועוד שניים נפצעו באורח קשה.
לאחר מכן בוצע ירי צליפה כלפי הכוח, וכלפי צוות הפינוי, בו נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. ככל הנראה המחבלים ביקשו להגיע עד למקום הפיצוץ כדי לחטוף את הנפגעים (פצועים או חללים) אך הניסיון סוכל על ידי הלוחמים במרחב.
