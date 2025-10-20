כיתות הכוננות בעוטף עזה צפויות להצטמצם בעקבות הפחתת ימי מילואים. ראשי יישובים מזהירים: מדובר בסכנה ביטחונית ממשית. בצה"ל טוענים: אין כוונה לצמצם את מספר הלוחמים

תושבים וראשי יישובים בעוטף עזה הביעו זעם ומחאה בעקבות החלטה לצמצם את מספר חברי כיתות הכוננות הפועלים ביישובים הסמוכים לגדר, בטווח של 4 עד 7 קילומטרים מהרצועה. מדובר בכוחות שהיו אחראיים על ההגנה הישירה על היישובים במהלך מתקפת ה־7 באוקטובר.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, במכתב ששלחו נציגי היישובים יתד, תלמי יוסף, שדה אברהם, פרי־גן ויבול שבמועצה האזורית אשכול, הם התריעו מפני המהלך וקראו לאלוף פיקוד הדרום לעצור אותו מיידית.

במכתב נכתב, בין היתר: "יש לעצור את המהלך המסוכן של דילול הכוחות המגויסים של כיתות הכוננות, אותם הכוחות שהצילו יישובים רבים במהלך הטבח הנורא. אסור לדלל את כוחות כיתת הכוננות ששומרות על חיינו, בזמן שהאיום לא הוסר".

צה"ל: לא מדובר בצמצום של הכוחות עצמם

בצה"ל מסרו בתגובה: "המכתב המוזכר התקבל. אין שום כוונה בצה"ל לצמצם את מספר חברי מחלקות ההגנה ביישובי הנגב המערבי. השינוי שהתבצע נוגע לצמצום ימי המילואים בלבד. סד"כ חברי המחלקה החמושים והמאומנים היושב ביישובי העוטף נותר ללא כל שינוי".

עם זאת, ביישובים הסמוכים לגדר דוחים את ההסבר. לטענתם, צמצום ימי המילואים גורר בהכרח ירידה בזמינות הלוחמים, מה שעלול לפגוע ביכולת ההגנה המקומית: "רק מי שעושה מילואים נוכח בשטח ויכול להגן על היישוב", אמרו גורמים מקומיים.

ביישובים מביעים חשש אמיתי מהמהלך, ומזכירים כי כל עוד האיום הביטחוני נמשך, אין מקום להפחתת הכוחות המגינים על האזרחים.