הפועל תל אביב הגיבה הלילה (בין ראשון לשני) לאירועי הדרבי התל אביבי בו נפצעו 42 אזרחים ושוטרים והמשחק פוצץ: "מיותר לציין כי הנהלת המועדון מגנה כל גילויי אלימות – ותילחם בפורעי החוק, גם אם הם לובשים מדים"

ההודעה המלאה: "עוד מהשיחות המקדימות למשחק, נראה שהמשטרה התכוננה למלחמה ולא לאירוע ספורט. האירועים המזעזעים מחוץ לאצטדיון ולאחר ההחלטה הפזיזה והשערורייתית שלא לקיים את המשחק, רק מראים שמשטרת ישראל השתלטה על הענף. כשביקשנו הסברים בזמן אמת, נתקלנו ביחס מבזה ומשפיל, ללא כל שיח, כך גם נציגי ההתאחדות והמנהלת שניסו לשנות את ההחלטה ההזויה"

"כשמפקד המחוז, חיים סרגרוף, התבקש לשוחח עם יו״ר המנהלת ארז כלפון ויו״ר ההתאחדות שינו זוארץ, הוא סרב ואמר שהחלטתו היא סופית. הוא דיבר על פצועים רבים מזריקת אמצעים פירוטכניים, אך בפועל, רוב הפצועים מהאירוע נפצעו בכלל מהאלימות המשטרתית הברוטלית בסיום המשחק, כתוצאה ישירה מההחלטה השערורייתית לבטל את האירוע.

"כולם ראו את הסרטונים הקשים, ילדים נרמסים על ידי סוסים, שוטרים מכים אוהדים ללא אבחנה. המשטרה השתלטה על הענף – ואנו קוראים מכאן לבכירי הכדורגל הישראלי לעשות הכל על מנת לשים לזה סוף, אחרת לא יהיה כאן כדורגל. מיותר לציין כי הנהלת המועדון מגנה כל גילויי אלימות – ותילחם בפורעי החוק, גם אם הם לובשים מדים".

משטרת ישראל נגד אוהדי הפועל: "קומץ של אוהדים במטרה להפר את הסדר"

מהמשטרה נמסר אמש: "לאחר היערכות של 550 שוטרים ולמעלה מ-500 סדרנים, לקראת משחק הדרבי שהיה אמור להתקיים הערב באיצטדיון בלומפילד בת"א. הגיעו לצערנו קומץ של אוהדים במטרה להפר את הסדר ולפגוע בחווית הצפייה של עשרות אלפי אוהדים, שהגיעו להנות ממשחק כדורגל".

"כאמור, לאור ההתפרעויות החריגות והאלימות שהופנתה כלפי השוטרים, תוך הפעלת אמצעי פירוטכניקה וסיכון חיי אדם בתוך היציעים ובכניסה למגרש, החליט מפקד מחוז ת"א ניצב חיים סרגרוף לא לאפשר את קיום המשחק מחשש לבטחונו של שלום הציבור. במסגרת האירועים נפצעו 37 אוהדים ו-5 שוטרים (פגיעה ישירה של רימון עשן), כאשר במניין הפצועים היו 2 ילדים שנפגעו מהשלכת רימון עשן שפגע בהם ככל הנראה באופן ישיר וגרם לכוויות".

"נעצרו ע"י המשטרה סה"כ 40 חשודים 11 מתוכם נכלאו ויובאו לבימ"ש מחר בשעות הבוקר, ייתר החשודים שוחררו בתנאים מגבילים. ככל שעולות טענות להתנהלות חלק מהשוטרים שפעלו באירועים, הן תיבדקנה ע"י הגורמים הרלוונטים".