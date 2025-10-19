הרמטכ"ל נשא דברים בבית הנשיא, בו התחייב לא לנוח על זרי הדפנה והודיע כי ייגבה מחיר חריף על כל הפרה של חמאס

רב אלוף אייל זמיר, נשא דברים בבית הנשיא במעמד החלפת המזכיר הצבאי לנשיא. זמיר תקף בחריפות את הפרת ההסכם על ידי חמאס, והבהיר כי בצה"ל לא מתכוונים להתבשם באווירת הניצחון.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דברי הרמטכ"ל, צילום: דובר צה"ל.

זמיר הדגיש כי אין מקום לשאננות:

"אל לנו לנוח על זרי הדפנה, לא מחלקים כאלה היום. אין תהילת מנצחים. המערכה נמשכת, האתגרים קיימים, היא פושטת צורה, לובשת צורה."

לדבריו, צה״ל פועל לשמור על שליטה בזירה:"אנחנו מנסים לשלוט בה – אנחנו שולטים בה."

הרמטכ"ל פתח את דבריו בהתייחסות לאירוע הקשה שאירע הבוקר ברפיח והביע צער על הנפגעים, אך מיד הבהיר כי הכוחות בשטח חייבים להישאר בדריכות מלאה:

"כוחות צה"ל נדרשים להישאר בדריכות גבוהה. אנחנו ערוכים ונערכים לכל תרחיש."

עוד באותו נושא בכיר חמאס חושף: "לא קיבלנו הצעה חדשה מאמריקה" 19:36 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

במעבר לדברי ביקורת חריפים על חמאס, אמר זמיר:

"הפרה בוטה זו של ההסכם מצד חמאס – תענה ונענית ממש ברגעים אלו בתגובה קשה ועוצמתית מצידנו. ואנחנו נמשיך לשמור בנחישות על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל."

בדבריו יצר הרמטכ"ל קו ברור: גם בשעה שמסירת החטופים נמשכת לציבור, בצה"ל אינם מתכוונים להתבשם בהישגים, אלא שומרים על מוכנות מבצעית מלאה ומדגישים – המערכה רחוקה מסיום.