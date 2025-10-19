השירות המטאורולוגי מעדכן: גם בשבוע הקרוב לא צפויים גשמים. מזג האוויר ימשיך להיות יבש עם התחממות וערכים קיציים. סימני חורף עדיין לא נראים באופק

השירות המטאורולוגי מעדכן היום (ראשון) כי גם בשבוע הקרוב לא צפויים גשמים ברחבי הארץ. על פי התחזית, הימים הקרובים יתאפיינו במזג אוויר יבש ובמגמת התחממות, כאשר הטמפרטורות יגיעו לכ-30 מעלות בצהריים במקומות רבים בארץ – ערכים שמזכירים את חודשי הקיץ.

עוד נמסר מהשירות המטאורולוגי כי בסוף השבוע הקרוב (בין שבת לראשון) יתקיים המעבר לשעון חורף, אך למרות זאת, מאפיינים חורפיים לא נראים באופק – וזאת כאשר אנו נכנסים לשליש האחרון של חודש אוקטובר.

במפה שצורפה לעדכון, ניתן לראות את אנומליות הגשם (באחוזים) של מודל ה־ECMWF לשבוע הקרוב, בהשוואה לממוצע הרב־שנתי לתקופה זו. לפי הנתונים, הצפי הוא להיעדר משקעים מהותיים ולכמויות גשם מתחת לממוצע – במיוחד באזורים בהם בעונה רגילה כבר נרשמים גשמים ראשונים.

גם בתחזיות לטווח ארוך יותר, מודלי החיזוי ממשיכים להראות כמויות משקעים נמוכות מהממוצע בשבועות הקרובים.