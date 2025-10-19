יחיא אל-מבחוח, מפקד בכיר בכוח הנוח'בה של חמאס, חוסל בתקיפה ממוקדת בדרום הרצועה – ככל הנראה בתגובה לפיגוע בו עלה דחפור צה"לי על מטען ברפיח

יחיא אל-מבחוח – מפקד פלוגת הנוח'בה של חטיבת צפון רצועת עזה בזרוע הצבאית של חמאס – חוסל בתקיפה ממוקדת של צה"ל בדרום הרצועה, כך דווח ברשת אל חדאת' הסעודית.

אל-מבחוח נחשב לדמות בכירה ומרכזית בפעילות הקרקעית של חמאס, ובפרט במסגרת יחידות הנוח'בה – כוח העילית של הארגון, שנוטל חלק מרכזי בלחימה מול צה"ל מאז תחילת המלחמה.

הרקע לחיסול: פיגוע נגד כוח צה"ל בדרום הרצועה

נזכיר, כי מוקדם יותר היום דווח על פיגוע נגד כלי רכב צבאי של צה"ל, ככל הנראה דחפור הנדסי, שפעל באזור רפיח בדרום הרצועה. על פי ההערכות, הכלי עלה על מטען חבלה או נורה לעברו טיל RPG. כמו כן, נבדק דיווח נוסף על ירי צליפה לעבר הכלי.

הפיגוע מהווה הפרה בוטה של הפסקת האש שהייתה אמורה להישמר בין הצדדים. בעקבות האירוע, צה"ל החל בסדרת תקיפות נגד מטרות של חמאס בדרום הרצועה – תקיפות שבמהלכן, לפי הדיווח הסעודי, חוסל אל-מבחוח.

לפי מקורות בצה"ל, התגובה לפיגוע כללה תקיפת מטרות תשתיתיות וצבאיות של חמאס, תוך שימוש באמצעים אוויריים ומודיעיניים מתקדמים. ייתכן והחיסול של אל-מבחוח היה חלק מתגובה זו.