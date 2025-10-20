יובל לוי הוא המנצח בתוכנית ריאליטי הכי נצפית במדינה, האח הגדול. הבוקר (שני) הוא מככב בקליפ של הזמר והיוצר כפיר צפריר, "בעזרת השם". צפו בקליפ

כפיר צפריר, יוצר בולט במוזיקה הישראלית ("פחד אלוהים"), משיק היום (שני) את השיר החדש: "בעזרת השם". השיר כבר הפך לתופעה ויראלית ברשתות החברתיות עם מאות אלפי צפיות בטיקטוק עוד לפני השקתו הרשמית, ואלפי שימושים. בקליפ מככב לא אחר מאשר יובל לוי, המנצח הגדול של העונה האחרונה של "האח הגדול". החיבור בין השניים קרה בזכות הטיקטוק – בגלל שימוש של לוי בשיר בסרטון שלו.

צפו בקליפ המסקרן לשירו של כפיר צפריר – בעזרת השם:

קליפ עם מסר של אחדות

השיר מלווה בקליפ מושקע בכיכובו של זוכה העונה האחרונה של "האח הגדול", יובל לוי, לצד השחקניות אווילין הגואל ויובל לבקובסקי. הקליפ מציג שלוש דמויות המייצגות קשת רחבה של החברה הישראלית: מילואימניק, חרדי ומפגינה למען צדק חברתי. שלושתם נראים בשגרת יום שישי עמוסה, אך לקראת סוף הקליפ הם נפגשים בבית – שם מתגלה שהם אחים, ילדיה של אותה אם. המסר ברור: עם ישראל, על כל גווניו, הוא משפחה אחת, מחוברת ובלתי נפרדת.

רק בעזרת השם 🫶🏻🪬

♬ בעזרת השם – כפיר צפריר

הסיפור מאחורי הוויראליות

השיר הפך ללהיט בטיקטוק עוד לפני השקתו, בין היתר בזכות סרטון של יובל לוי, שפרסם תוכן לצלילי השיר עם הכיתוב "כששואים אותי בזכות מי ניצחתי", וצבר קרוב למיליון צפיות. ההצלחה הוויראלית הובילה את מנהליו של צפריר לפנות ללוי ולהזמינו לככב בקליפ, מה שהפך את הטיקטוק לשדכן הרשמי.

המילים שמאחורי השיר

כפיר צפריר מספר על ההשראה לשיר: "השיר מדבר על המצב של המדינה ועל העובדה שהיא מוכפשת כלפי חוץ באופן כל כך קשה. אני כותב למדינה כמו לאישה אהובה ושר לה שאני מבין לליבה ולמצבה. אני רוצה שהיא תדע שאני מאחוריה, שאני מאוהב בה, ובעזרת השם – למרות המלחמה שלנו על הצדק שלנו – הכל יסתדר בסוף לטובה."

השיר משלב מילים פשוטות אך עוצמתיות עם לחן קליט, שכבר הפך לפזמון מוכר ברשתות. הוא מבטא תחושה של תקווה ואמונה בעתיד טוב יותר, גם בתוך אתגרים לאומיים וחברתיים.

"בעזרת השם" נכתב והולחן על ידי צפריר יחד עם הדס דגול שמרלינג ואמיר אהרון, ובעיבוד והפקה של אהרון וצפריר, הוא לא פחות ממנון מרגש לאהבה למדינת ישראל וללכידות הלאומית.