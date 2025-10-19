שורד השבי מקסים הרקין, מטירת הכרמל, ששוחרר משבי ארגון הטרור חמאס בעזה אחרי 738 ימים, שוחרר מהמרכז הרפואי שיבא

שורד השבי מקסים הרקין, מטירת הכרמל, ששוחרר משבי ארגון הטרור חמאס בעזה אחרי 738 ימים, שוחרר היום (ראשון) מהמרכז הרפואי שיבא.

משיבא נמסר: "צוות המרכז הרפואי ימשיך ללוות את השבים מהשבי ובני משפחותיהם במסגרת מרכז ״שבים לחיים״. אנו ממשיכים לחכות ולייחל לשובם של כל החטופים לישראל".

מוקדם יותר היום הודיעו בשיבא כי יוסף חיים אוחנה והאחים דוד ואריאל קוניו שוחררו היום מבית החולים שישה ימים אחרי ששוחררו משבי החמאס. בנוסף הבוקר שבוע אחרי ששוחררו מעזה, שורדי השבי דוד ואריאל קוניו פרסמו מסר ראשון שפורסם לקראת חזרתם הביתה, האחים פרסמו מסר לציבור בו קראו להמשיך לפעול לשחרורם של החללים החטופים שנותרו בידי החמאס.

"שלום לכל עם ישראל המדהים! שנינו יצאנו לפני מספר ימים מהחושך אל האור. אנחנו יודעים כמה נאבקתם כדי שנחזור הביתה, ואנחנו רוצים להודות לכל אחד ואחת מכם שיצאתם מהבית בכל מזג האוויר. ברגעים הכי קשים שם, הרגשנו שאתם נלחמים עלינו. שאתם לא מוותרים!" אמר דוד. "אני לא מאמין שאני אומר את זה אבל החלום שלי התגשם: אני מספר לאמה ויולי כל ערב סיפורים לפני השינה. אני זוכה לחבק שוב את אהבת חיי שרון".