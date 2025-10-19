ארגון הטרור חמאס פרסם כעת (ראשון) הודעה רשמית בנוגע להפרת הסכם הפסקת האש, ומסר: "אנו מדגישים את מחויבותנו המלאה ליישם את כל מה שהוסכם, בראש ובראשונה הפסקת האש בכל אזורי רצועת עזה, ואין לנו ידיעה על אירועים או עימותים באזור רפיח, שכן אלו אזורים אדומים שנמצאים תחת שליטת הכיבוש, והקשר מנותק עם שאר הקבוצות שלנו שם מאז חזרת המלחמה במרץ השנה,
ואין לנו מידע אם הם נפלו או שעדיין בחיים מאז אותו תאריך, ולכן אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים אלו ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מלוחמינו שם אם עדיין יש מישהו מהם בחיים".
נזכיר כי מוקדם יותר היום, הפסקת האש הופרה על ידי חמאס. כאשר פורסם על אירוע בדרום רצועת עזה. כלי רכב צבאי, כלל הנראה דחפור, עלה על מטען באזור רפיח.
מבדיקה ראשונית עולה כי הכלי שנע בדרום הרצועה ספג פיצוץ, ככל הנראה בעקבות מטען אם כי ייתכן כי נורה לעברו טיל RPG. בנוסף נבדק דיווח על ירי צליפה לעבר הכלי ההנדסי. בעקבות הפיגוע, צה"ל החל לתקוף יעדים של חמאס בדרום הרצועה.
נזכיר כי בהתאם להפסקת האש, צה"ל נסוג לקו הצהוב והוא שולט על השטח הקרוב לשטח ישראל ברצועה. בנוסף הוכנסו מאות משאיות סיוע. חמאס שחרר 20 חטופים חיים ועוד כ-10 חטופים חללים, ובידיו עדיין 16 חללים, מה שמהווה הפרה נוספת של הפסקת האש.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
לוק20
מתחילים מחדש לגלגל אחריות זה לא החמאס זה הגיאהד זה לא זה ולה זה ארגון סורר היינו כבר בסרט הזה ולאן הגענו ל07.10 אז ממש לא מעניין מי תקף . יש...
מתחילים מחדש לגלגל אחריות זה לא החמאס זה הגיאהד זה לא זה ולה זה ארגון סורר היינו כבר בסרט הזה ולאן הגענו ל07.10 אז ממש לא מעניין מי תקף . יש להגיב בעוצמה ולא לקבל טיעונים מצוצים מהאצבעהמשך 15:01 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זברה
חוזר על הצעתי הותיקה, שהיתה לגבי עזה, ובגלל שלא אומצה, אכלנו ואוכלים שם קש !!! : יש להודיע מראש, ובפומבי-עולמי, לפלסטינים ועוזריהם: כל אתר, ממנו יירו טיל או כדורים וכד',...
חוזר על הצעתי הותיקה, שהיתה לגבי עזה, ובגלל שלא אומצה, אכלנו ואוכלים שם קש !!! : יש להודיע מראש, ובפומבי-עולמי, לפלסטינים ועוזריהם: כל אתר, ממנו יירו טיל או כדורים וכד', יישרף בטווח מאות מטרים. אנחנו לא משטרה שלהם, ועל תושבי האיזור הפוגעני, לפעול נגד הפעלת טרור מסביבתם. לא רוצים תגובות קשות !? מנעו מראש. לא מנעתם, ועוד סייעתם !? זבשכם !!!המשך 16:07 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוק20
מתחילים מחדש לגלגל אחריות זה לא החמאס זה הגיאהד זה לא זה ולה זה ארגון סורר היינו כבר בסרט הזה ולאן הגענו ל07.10 אז ממש לא מעניין מי תקף . יש...
מתחילים מחדש לגלגל אחריות זה לא החמאס זה הגיאהד זה לא זה ולה זה ארגון סורר היינו כבר בסרט הזה ולאן הגענו ל07.10 אז ממש לא מעניין מי תקף . יש להגיב בעוצמה ולא לקבל טיעונים מצוצים מהאצבעהמשך 15:01 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר