לאחר שארגון הטרור חמאס הפר מוקדם יותר היום את הסכם הפרת האש, כעת בהודעה רשמית הוא מתנער מכך: "אין לנו ידיעה על אירועים או עימותים באזור רפיח"

ארגון הטרור חמאס פרסם כעת (ראשון) הודעה רשמית בנוגע להפרת הסכם הפסקת האש, ומסר: "אנו מדגישים את מחויבותנו המלאה ליישם את כל מה שהוסכם, בראש ובראשונה הפסקת האש בכל אזורי רצועת עזה, ואין לנו ידיעה על אירועים או עימותים באזור רפיח, שכן אלו אזורים אדומים שנמצאים תחת שליטת הכיבוש, והקשר מנותק עם שאר הקבוצות שלנו שם מאז חזרת המלחמה במרץ השנה,

ואין לנו מידע אם הם נפלו או שעדיין בחיים מאז אותו תאריך, ולכן אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים אלו ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מלוחמינו שם אם עדיין יש מישהו מהם בחיים".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הפסקת האש הופרה על ידי חמאס. כאשר פורסם על אירוע בדרום רצועת עזה. כלי רכב צבאי, כלל הנראה דחפור, עלה על מטען באזור רפיח.

מבדיקה ראשונית עולה כי הכלי שנע בדרום הרצועה ספג פיצוץ, ככל הנראה בעקבות מטען אם כי ייתכן כי נורה לעברו טיל RPG. בנוסף נבדק דיווח על ירי צליפה לעבר הכלי ההנדסי. בעקבות הפיגוע, צה"ל החל לתקוף יעדים של חמאס בדרום הרצועה.

עוד באותו נושא כך הגיב בנט להפרת הפסקת האש בעזה 14:58 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

נזכיר כי בהתאם להפסקת האש, צה"ל נסוג לקו הצהוב והוא שולט על השטח הקרוב לשטח ישראל ברצועה. בנוסף הוכנסו מאות משאיות סיוע. חמאס שחרר 20 חטופים חיים ועוד כ-10 חטופים חללים, ובידיו עדיין 16 חללים, מה שמהווה הפרה נוספת של הפסקת האש.