ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום להפרת הפסקת האש על ידי חמאס ואמר כי יש לחסל את הארגון: "ממשיך לפגוע בנו במטרה להשמיד את מדינת ישראל"

לאחר שארגון הטרור חמאס הפר הבוקר (ראשון) את הסכם הפסקת האש בעזה וירה לעבר כוח צה"ל, רבים בישראל קראו לחדש את הלחימה ולהפסיק את הפסקת האש.

גם ראש הממשלה נפתלי בנט הצטרף לקריאה ואמר: "חמאס השתלט מחדש על עזה וממשיך לפגוע בנו במטרה להשמיד את מדינת ישראל. ‏צריך להשמיד את חמאס".

מוקדם יותר גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לחדש את הלחימה: "את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם". גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצטרף לקריאה וכתב: "מלחמה!".

הפסקת האש הופרה: חמאס תקף כלי הנדסי ברפיח; צה"ל משיב אש

דבריו המלאים: "אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה. דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם".