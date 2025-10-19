לאחר שארגון הטרור חמאס הפר הבוקר (ראשון) את הסכם הפסקת האש בעזה וירה לעבר כוח צה"ל, רבים בישראל קראו לחדש את הלחימה ולהפסיק את הפסקת האש.
גם ראש הממשלה נפתלי בנט הצטרף לקריאה ואמר: "חמאס השתלט מחדש על עזה וממשיך לפגוע בנו במטרה להשמיד את מדינת ישראל. צריך להשמיד את חמאס".
מוקדם יותר גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לחדש את הלחימה: "את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם". גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצטרף לקריאה וכתב: "מלחמה!".
דבריו המלאים: "אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה. דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
2 דיונים
ש
ש

לגמד בניטו- מה אתה אומר הממשלה חיכתה לך שתגיד לה להמשיך את המלחמה-עוד אדם ששלט במדינה בזכות האחים המוסלמים15:25 19.10.2025
ביביסט אנלפאבית
בתגובה ל: ש
ביבי הגמד במשמרתו חורבן!16:10 19.10.2025
ישראל אנגלמן
בנט מסתכסך עם חברו הטוב מחמוד עבאס תומך חמאס בליבו ובמוחו15:21 19.10.2025
ביביסט אנלפאבית
בתגובה ל: ישראל אנגלמן
בדיוק הפוך אנלפאבית ביבי מממן החמאס!16:11 19.10.2025
עודי
כל קיומו חיותו מטרתו ואמונתו של חמס זה השמדת מדינת ישראל והעם היהודי,יש ספק למישהוא ועוד אחרי 7-לאוקטובר ?15:42 19.10.2025
